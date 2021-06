Le nouveau contrat de Lionel Messi à Barcelone n’est qu’une question de temps

Au milieu de toute l’action à l’Euro et à la Copa America, la fenêtre de transfert d’été s’est ouverte pour certaines ligues, les plus grands clubs européens cherchant à faire sensation sur le marché des transferts. Découvrez les derniers potins ci-dessous et découvrez toutes les offres officielles ici.

TOP STORY: Messi nouveau contrat à venir jeudi

La brume qui entoure l’avenir de Lionel Messi commence à s’éclaircir avec des informations selon lesquelles le nouvel accord de la star de Barcelone avec le club sera annoncé cette semaine.

2 Liés

Le 10 Sport a déclaré que le président du Barça, Joan Laporta, souhaitait rendre l’accord public jeudi, car les rumeurs continuent de suggérer qu’un accord a été conclu entre le club catalan et les représentants de Messi.

Le joueur de 33 ans devait être en fin de contrat le 30 juin. Cependant, après avoir dit à Barcelone qu’il voulait quitter le Camp Nou en août dernier, il semble maintenant que Messi achèvera un demi-tour en engageant son avenir dans le club pour lequel il a fait ses débuts en équipe première à l’âge de 16 ans ; entamant un parcours qui l’a vu marquer 672 buts en 778 apparitions.

Messi est actuellement en service international avec l’Argentine, où il a aidé son équipe nationale à marquer sept points en trois matchs pour terminer en tête du groupe A de la Copa America.

– Euro 2020 : Parenthèse | En direct sur ESPN | montre VAR | Choisissez-les

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Guide du spectateur ESPN+ : Bundesliga, La Liga, MLS, FA Cup et plus

PAPIER COMMERCE

– Eurosport écrit que les enquêtes d’Arsenal pour Manchester City Riyad Mahrez et Rahim Sterling ont été sondés. Selon les rumeurs, le club du nord de Londres serait prêt à dépenser gros cet été avec l’équipe de recrutement de Mikel Arteta désireux de renforcer la ligne de front, mais ils devront apparemment chercher ailleurs avec Sterling et Mahrez ayant l’intention de rester à l’Etihad pour la saison prochaine.

• Les meilleurs coups de Barnwell : 100-51 | 50-1

• Notes de transfert de janvier

• Derniers transferts majeurs terminés

– Nat Phillips suscite l’intérêt des clubs de Premier League, selon But. Burnley et Brighton semblent mener la course jusqu’à présent pour le défenseur, qui a joué un rôle important dans la course de Liverpool dans le top quatre la saison dernière. Bien que les Reds de Jurgen Klopp n’aient pas placé le défenseur sur la liste des transferts, le club accepte que le joueur de 24 ans devra peut-être partir pour obtenir un football régulier en équipe première alors que les défenseurs centraux seniors de Liverpool se remettent en forme.

– Des rapports en Turquie affirment qu’Everton souhaite ajouter un gardien de but Altaï Bayindir dans leurs rangs cet été. Fanatik affirme que le club de Premier League est confronté à la concurrence de l’Ajax et de Séville, mais Fenerbahce n’entamerait les négociations que pour un montant d’environ 20 millions d’euros. Le joueur de 23 ans a débuté 33 matchs entre les bâtons en Super Lig turque la saison dernière.

– Arsenal acceptera une offre de prêt de Newcastle United pour Guillaume Saliba si un accord pour Ben Blanc peut être complété, les rapports Initié au football. L’équipe de Steve Bruce souhaite amener le défenseur français à St. James’ Park. Le joueur de 20 ans a passé la saison dernière en prêt à Nice, où il a débuté 20 matchs en Ligue 1.

– L’AC Milan surveille la situation de Rafinha en remplacement potentiel de Hakan Calhanoglu, écrit Calciomercato. Le passage du meneur de jeu turc à son rival Internazionale signifie que Milan doit désormais trouver un remplaçant, et Rafinha du Paris Saint-Germain fait partie des premiers joueurs de la liste restreinte du club italien. Aucun contact officiel n’a encore été pris.