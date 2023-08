Le nouveau contrat de kit de Manchester United est le plus important de l’histoire de la Premier League – et la plus grande forme de revenus du club à l’avenir

Manchester United est sur le point de conclure le plus gros contrat de sponsoring de kits de l’histoire de la Premier League après avoir prolongé son accord commercial de longue date avec Adidas.

Il étend le partenariat entre deux des principaux acteurs du sport et rapporterait désormais à United environ 90 millions de livres sterling par saison, en hausse de 15 millions de livres sterling par rapport à leur précédent contrat de 75 millions de livres sterling par saison.

L’accord devant durer au moins une décennie, cela signifie que le club est garanti au moins 900 millions de livres sterling de revenus au cours des 10 prochaines années, ce qui signifie que ce sera la forme de revenu la plus importante jusque dans les années 2030.

Le nouveau kit extérieur de Manchester United (Crédit image : Adidas/Manchester United)

Le PDG du club, Richard Arnold, a déclaré : « La relation entre Manchester United et Adidas est l’une des plus emblématiques du sport mondial, forgée par un engagement commun envers le style, le style et, surtout, la haute performance.

« Avec ses racines dans les années 1980, notre partenariat a été réinventé au cours de la dernière décennie avec certains des designs et technologies les plus innovants en matière de vêtements de sport. Nous sommes maintenant impatients de rafraîchir à nouveau ce puissant partenariat tout au long de cette décennie et dans les années 2030. »

Cela signifie que United élargit son écart en tête de la liste des principaux accords de kits de Premier League, les rivaux de Manchester City étant censés rapporter environ 65 millions de livres sterling par saison dans le cadre de leur accord avec Puma qui est gravé dans le marbre jusqu’en 2029.

L’accord du Real Madrid avec Adidas l’emporte toujours sur celui de United (Crédit image : Adidas)

Mais cela ne les fait pas passer devant les géants espagnols du Real Madrid et de Barcelone, qui ont respectivement conclu des contrats de plus de 100 millions de livres sterling avec Adidas et Nike.

L’accord de Madrid avec la société allemande est estimé à 110 millions de livres sterling par saison et dure jusqu’en 2025, tandis que l’accord de Barcelone avec Nike vaut 100 millions de livres sterling par saison, ce qui maintient le duo en tête de liste des revenus.

Le manager Erik Ten Haag espère que le succès commercial se transformera en trophées après avoir remporté la Coupe Carabao lors de sa première saison à la tête. United a déjà dépensé de l’argent cet été pour amener Mason Mount et Andre Onana au club, l’attaquant de l’Atalanta Rasmus Hojlund étant supposé être la prochaine arrivée à Old Trafford.

