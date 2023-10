Le nouveau contrat de Guimaraes à Newcastle inclut une clause, selon un rapport

Bruno Guimaraes a officiellement accepté une nouvelle prolongation de contrat avec Newcastle.

L’accord maintiendra le milieu de terrain dynamique à St. James’ Park jusqu’à l’été 2028. En plus de recevoir une augmentation de salaire, le nouvel accord prolonge de deux ans le séjour du Brésilien avec les Magpies.

«Je suis tellement heureux ici. C’est un endroit où il est si confortable d’être et j’espère continuer à rendre les supporters heureux et à aider l’équipe à bien faire », a proclamé Guimaraes. « C’est mon objectif, car il n’y a pas de mots pour décrire à quel point je suis heureux d’être ici. »

« Je me souviens que lors de ma première interview, j’avais dit que je voulais jouer pour ce club en Ligue des champions et maintenant c’est en train d’arriver. Nous nous en sortons très bien et quand je regarde mes coéquipiers sur le terrain, je suis très fier d’eux tous. Je suis fier de tout le monde ; l’équipe, le staff, les propriétaires et les fans.

« La ville y croit encore et c’est incroyable ce que nous avons fait pour l’équipe. J’espère que cela pourra continuer. C’est incroyable ce qui s’est passé dans ma vie au cours des deux dernières années.

Le Brésilien a contribué à la montée en puissance de Newcastle au classement EPL

Guimaraes a été une figure clé dans le retour de Newcastle en Ligue des champions.

Les Magpies occupaient en fait la 17e place du classement de la Premier League lorsque le Brésilien est arrivé de Lyon en janvier 2022.

Néanmoins, le milieu de terrain a aidé son nouveau club à se hisser à la neuvième place à la fin de cette campagne. Newcastle s’est ensuite qualifié pour la Ligue des champions après la saison 2022/23.

L’international brésilien a également été l’une des premières signatures marquantes du nouveau propriétaire saoudien de Newcastle. Le Fonds d’investissement public (PIF) a officiellement finalisé le rachat des Magpies quelques mois seulement avant que Guimaraes ne signe avec le club.

Un rapport suggère que le club a inclus une clause de libération dans le nouveau contrat

La prolongation du contrat sera évidemment de la musique aux oreilles des fans de Newcastle. Après tout, Guimaraes est actuellement l’un des favoris du St. James’ Park Crowd. Néanmoins, Courrier Sport affirme que le nouvel accord comprend également une clause de libération de 122 millions de dollars. Bien qu’il s’agisse d’une somme d’argent énorme, plusieurs frais de transfert ont atteint ce montant l’été dernier. Cela inclut l’achat par Chelsea de Moises Caicedo à Brighton en août.

Crédit photo : IMAGO / PanoramiC