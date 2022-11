Le nouveau conseiller spécial a une longue carrière face à la corruption

WASHINGTON (AP) – Nous étions en 2010 et la prestigieuse section de l’intégrité publique du ministère de la Justice se remettait encore d’une débâcle coûteuse concernant la rétention de preuves à décharge dans une affaire contre le sénateur de l’Alaska Ted Stevens.

La crise avait poussé le procureur général de l’époque, Eric Holder, dans un geste remarquable, à demander à un juge d’annuler toutes les condamnations contre le législateur républicain.

À la recherche d’un nouveau chef pour l’unité, le ministère de la Justice s’est tourné vers un procureur des crimes de guerre à La Haye qui avait fait ses armes à New York pour poursuivre les crimes d’État et fédéraux, y compris le passage à tabac brutal d’un immigrant haïtien par la police. Jack Smith a déclaré à l’Associated Press dans une interview cette année-là qu’il avait lu l’affaire Stevens et qu’il n’avait pas pu résister à l’opportunité d’intervenir et de diriger la section.

“J’avais un travail de rêve et je n’avais aucune envie de le quitter, mais des opportunités comme celle-ci ne se présentent pas très souvent”, a déclaré Smith. “J’ai quitté le travail de mes rêves pour un meilleur.”

Maintenant, Smith a un nouveau poste qui, s’il n’est pas nécessairement un travail de rêve, le place néanmoins au centre de deux des enquêtes les plus importantes du ministère de la Justice depuis des années. En tant que conseiller spécial nouvellement nommé, Smith sera chargé de superviser les enquêtes sur la conservation de documents classifiés dans le domaine de Floride de l’ancien président Donald Trump, Mar-a-Lago, ainsi que sur certains aspects d’une enquête sur les efforts visant à annuler les élections de 2020 remportées par Démocrate Joe Biden.

Les enquêtes ont des implications politiques évidentes car elles concernent un ancien président et espoir actuel de la Maison Blanche – en effet, le procureur général Merrick Garland a cité l’entrée de Trump dans la course cette semaine, ainsi que l’intention déclarée de Biden de se présenter à nouveau, comme raisons pour lesquelles il a agi maintenant en nommant Smith. le vendredi.

Smith devra vraisemblablement agir rapidement pour s’assurer que son travail se termine avant la dernière ligne droite de l’élection présidentielle de 2024, étant donné l’intérêt historique du ministère de la Justice à éviter toute action qui pourrait être considérée comme interférant avec le résultat d’une course.

Les collègues qui ont travaillé avec Smith le décrivent comme un assidu, un travailleur rapide et passionné, un procureur qui opère sans conviction politique et qui est implacable dans ses affaires. Il affiche un style similaire à l’extérieur du court, où il est un athlète de compétition qui a participé à des triathlons partout dans le monde.

“C’est un avocat exquis et un procureur exquis”, a déclaré Lanny Breuer, qui dirigeait la division criminelle du ministère de la Justice, qui comprend la section de l’intégrité publique, au moment où Smith a été embauché pour le poste. « Il n’est pas politique du tout. Il est juste au milieu.

Smith, formé à Harvard, a passé ses années de formation à New York, où ses affaires comprenaient la poursuite de policiers impliqués dans la sodomie au balai de l’immigrant haïtien Abner Louima. Pendant son séjour à New York, il a passé un week-end à dormir dans le couloir d’un immeuble afin de pouvoir intercepter une victime qui avait peur de témoigner dans une affaire de violence domestique. La femme a fini par prendre la parole après ce que Smith a qualifié de “long, long discours”.

Après un passage en tant que procureur des crimes de guerre, il a rejoint le ministère de la Justice pour diriger la section de l’intégrité publique. Au cours de son mandat, la section a poursuivi des poursuites importantes, mais difficiles, contre des personnalités publiques éminentes des deux partis politiques.

Les procureurs ont prononcé une condamnation pour corruption publique contre l’ancien gouverneur de Virginie, Bob McDonnell, un républicain, mais l’affaire a ensuite été annulée par la Cour suprême. La section a également poursuivi l’ancien candidat démocrate à la vice-présidence John Edwards, mais un jury l’a acquitté d’un chef d’accusation et bloqué sur d’autres et le ministère de la Justice a refusé de le juger à nouveau.

Bien que ces deux affaires aient finalement échoué, la section a intenté des procès avec succès contre un certain nombre de fonctionnaires de l’État accusés d’avoir fraudé les contribuables ainsi que des militaires qui ont fraudé l’armée. Il y avait aussi des victoires très médiatisées pour la section.

Smith, par exemple, dirigeait l’unité lorsque le membre du Congrès de l’Arizona Rick Renzi a été reconnu coupable de corruption, un verdict qui a été laissé en place par la Cour suprême – bien que Trump ait gracié le républicain avant de quitter ses fonctions. L’ancien président de l’Assemblée de l’État de New York, Sheldon Silver, a été inculpé en 2015 pour corruption, puis envoyé en prison.

En tant que chef, il a également montré sa volonté de se retirer des affaires lorsque les preuves étaient insuffisantes, clôturant sans inculpation certaines enquêtes de longue date sur des personnalités politiques. Il a déclaré à l’AP dans la même interview de 2010 que “vous devez être capable d’admettre que si ce n’est pas là, ce n’est pas là”.

En 2015, Smith est devenu procureur fédéral à Nashville et a ensuite été chef par intérim de ce bureau avant de se diriger vers la pratique privée et, plus récemment, comme procureur en chef du tribunal de La Haye chargé d’enquêter sur les crimes de guerre au Kosovo.

Alan Tieger, un collègue procureur des crimes de guerre et collègue de Smith, l’a décrit comme “à la fois un gars imprégné d’idéaux démodés mais qui est implacable, motivé et brillant”. Il a dit que Smith “apporte tout cet ensemble de compétences”.

“Vous ne voyez jamais Jack traîner une journée”, a déclaré Tieger. “Il est à fond tous les jours.”

Pourtant, même dans une carrière d’affaires très médiatisées, les enquêtes de Trump sont susceptibles d’être étroitement surveillées, ses actions disséquées par le public non seulement à travers une lentille juridique, mais aussi pour leur impact politique.

Il sera chargé d’évaluer si Trump ou quelqu’un d’autre doit être poursuivi, et si le ministère de la Justice devait rejeter une étape d’enquête ou une décision majeure particulière de Smith, il devrait en informer le Congrès à la fin de l’enquête.

Dans un communiqué vendredi, Smith s’est engagé à mener les enquêtes “de manière indépendante et dans les meilleures traditions du ministère de la Justice”.

“Le rythme des enquêtes ne s’arrêtera pas ou ne faiblira pas sous ma surveillance”, a-t-il déclaré. “J’exercerai un jugement indépendant et ferai avancer les enquêtes rapidement et de manière approfondie, quel que soit le résultat que les faits et la loi dictent.”

