Le nouveau conseiller de Port Colborne remporte les élections après que son nom ait été choisi dans une boîte

La conseillère sortante Angie Desmarais du quartier 2 de Port Colborne était en train de se faire opérer de la hanche lorsqu’elle a appris qu’elle avait perdu les élections municipales – après que le nom de son adversaire ait été choisi dans une boîte.

“J’ai l’impression que ça prend le bureau du conseiller municipal ou les résultats d’un recomptage et le ramène au statut d’un jeu de société”, a déclaré Desmarais à propos de la façon dont Eric Beauregard a été choisi pour le poste.

Le soir des élections, le 24 octobre, Desmarais et Beauregard étaient à égalité avec 342 voix, ce qui a entraîné un recomptage le 31 octobre. Les règles sont toutes là à l’article 56(1)(a) de la Loi sur les élections municipales. Les votes ont été recomptés et les chiffres n’ont pas changé. L’égalité devrait être brisée par tirage au sort – un nom étant choisi dans une boîte.

Le nom de Beauregard a été choisi pour revendiquer la deuxième des deux places de conseiller dans le quartier 2, aux côtés de Tim Hoyle, qui a recueilli 352 votes.

“Pour être honnête, j’ai été assez surpris lorsque mon nom a été tiré pour être le prochain candidat”, a déclaré Beauregard.

La façon dont le gagnant du conseiller du quartier 2 a été choisi n’est pas le seul moment municipal original de l’élection de cette année à Port Colborne, qui compte environ 18 000 habitants. Bill Steele a été réélu face à son frère Charles Steele dans la course à la mairie de deux personnes, qui a fait la une des journaux parce que les deux ne se sont pas parlé depuis trois décennies.

Angie Desmarais et Eric Beauregard se sont présentés comme conseillers du quartier 2 à Port Colborne, en Ontario, lors de l’élection municipale du 24 octobre, mais le jour de l’élection, ils étaient à égalité. Cela signifiait un recomptage, une autre égalité et le nom du gagnant choisi dans une boîte, avec Beauregard prenant le siège. (Port Colborne)

Pour sa part, Desmarais a déclaré que le processus de bris d’égalité avait besoin d’être mis à jour et qu’elle aimerait voir une commission réexaminer la Loi sur les municipalités et la réformer.

“Le recomptage dans son ensemble – il aurait vraiment dû revenir aux électeurs pour prendre la décision”, a déclaré Desmarais.

Beauregard a un point de vue légèrement différent.

“Je pense que c’est un processus qui est juste… le seul processus alternatif auquel je peux penser est que vous avez une élection partielle, mais une élection partielle entraînerait beaucoup de ressources supplémentaires – beaucoup d’argent qui reviendrait au contribuable – le contribuable prendrait ça.”

Réformes et aller de l’avant

“La loi sur les élections municipales doit être mise à jour à 100%”, a déclaré Nicole Goodman, professeure adjointe de sciences politiques à l’Université Brock de St. Catharines.

“La loi telle qu’elle est actuellement rédigée est très prescriptive pour le vote supervisé [in person]mais pour tous les modes de vote non supervisés qui sont vraiment prédominants en Ontario [telephone, mail-in, online voting]il n’y a pas de codes écrits ou quoi faire autour du vote non supervisé, même si la majorité de la province vote de cette façon », a déclaré Goodman.

Desmarais a déclaré qu’il était nécessaire de mettre à jour la loi sur des sujets tels que les bris d’égalité et les exigences de résidence.

« De A à Z, regardons-le. Allons-y et amenons-le au standard d’aujourd’hui », a déclaré Desmarais. “Regardez-le avec justice et équité, sans parler de l’économie, même si c’est très important – la justice et l’équité sont plus importantes.”

La campagne de Desmarais portait sur la réduction du coût de la vie pour les résidents locaux et de nouveaux plans d’infrastructure, ainsi que sur l’amélioration des conditions de vie des résidents âgés.

Beauregard a souhaité bonne chance à Desmarais et a déclaré: “Je suis reconnaissant à Angie Desmarais, qui a malheureusement perdu avec le tirage au sort du nom. Elle a passé trois mandats au conseil et elle a fait un excellent travail en représentant le quartier.”