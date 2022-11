Le nouveau conseil municipal de Kelowna sera assermenté le 7 novembre – Kelowna Capital News

Le nouveau maire et les nouveaux conseillers de la ville de Kelowna seront assermentés le lundi 7 novembre.

La cérémonie aura lieu au théâtre communautaire de Kelowna à partir de 19 h. L’inauguration et la réunion d’une heure sont ouvertes au public et seront également diffusées en direct sur le site Web de la ville. L’honorable juge Andrew Tam fera prêter le serment d’office du maire élu Tom Dyas et des conseillers élus Ron Cannan, Maxine DeHart, Charlie Hodge, Gord Lovegrove, Mohini Singh, Luke Stack, Rick Webber et Loyal Wooldridge.

La première réunion ordinaire du Conseil aura lieu le lundi 14 novembre, suivie d’une audience publique le mardi 15 novembre.

@GaryBarnes109

gary.barnes@kelownacapnews.com

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

Conseil municipalVille de Kelowna