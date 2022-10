Le nouveau conseil de la Colombie-Britannique vise à renforcer la résilience des collectivités forestières – Kelowna Capital News

Un nouveau conseil consultatif convoqué dans la province de la Colombie-Britannique soutiendra les travailleurs forestiers et les collectivités alors que le secteur forestier subit un changement.

Le nouveau Forestry Worker Supports and Community Resiliency Council conseillera la province sur les améliorations à apporter aux programmes existants et sur l’élaboration de nouvelles initiatives tournées vers l’avenir visant à soutenir les travailleurs forestiers et la résilience économique des collectivités rurales. Le conseil aidera le gouvernement à s’assurer que les programmes sont ciblés, efficaces et adaptés aux besoins et aux priorités de la communauté.

« Le conseil nous donne son avis sur les programmes existants que nous avons mis en place », a expliqué Katrina Conroy, ministre des Forêts de la Colombie-Britannique et députée de Kootenay West. “Nous voulons nous assurer que ces programmes fonctionnent et obtenir des commentaires à leur sujet.”

Le budget de 2022 de la province prévoyait 185 millions de dollars sur trois ans pour fournir un soutien coordonné et complet aux travailleurs forestiers, à l’industrie, aux collectivités et aux Premières Nations qui pourraient être touchés par les nouvelles restrictions sur l’exploitation forestière ancienne, qui seront utilisées pour élargir et améliorer les programmes existants.

Mais le conseil proposera également de nouvelles idées pour aider le gouvernement dans sa vision de faire passer le secteur forestier d’une concentration sur un volume élevé à une production à haute valeur, avec des produits du bois plus innovants fabriqués localement et plus d’emplois créés pour chaque arbre récolté.

« L’une des choses que nous reconnaissons, c’est que nous devons utiliser toute la fibre de la forêt », a déclaré Conroy. « L’industrie primaire est très importante – nous aurons toujours besoin d’une bonne industrie primaire solide. Mais nous avons aussi besoin de la valeur ajoutée, des industries qui créent des choses. Nous examinons comment nous pouvons être plus innovants. Nous pensons que nous obtiendrons une excellente contribution du conseil sur la manière dont nous pouvons soutenir les deux industries. »

La province, a déclaré M. Conroy, cherche des moyens de soutenir les collectivités dirigées par la foresterie grâce à des programmes de diversification économique rurale et d’innovation industrielle. Elle a donné l’exemple de l’usine Paper Excellence de Port Alberni, où un ralentissement de l’industrie du papier journal a entraîné un virage vers la production de papier de qualité alimentaire.

Le conseil sera présidé par Doug Routley, secrétaire parlementaire pour les forêts, et comprendra 18 membres de vastes secteurs de la Colombie-Britannique, tels que des dirigeants de gouvernements locaux, des dirigeants autochtones, des représentants de l’industrie forestière et des travailleurs, des universitaires et des organisations non gouvernementales.

“C’est un groupe très diversifié de personnes”, a déclaré Conroy. «Nous voulions nous assurer d’avoir une représentation de personnes qui avaient de l’expérience avec le conseil municipal, des personnes qui avaient de l’expérience dans la création d’emplois, des personnes qui travaillaient dans l’industrie.»

Il était important, a-t-elle ajouté, de s’assurer que la voix des travailleurs soit entendue afin qu’ils ne soient pas laissés pour compte.

“Nous pensons qu’il est vraiment important que nous ayons ces voix”, a déclaré Conroy.

La première réunion du conseil aura lieu début novembre à Victoria. Le mandat du conseil est d’un an, avec possibilité de prolongation d’un an.

