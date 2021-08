Le nouveau concurrent de Strictly, John Whaite, fond en larmes après avoir annoncé qu’il danserait dans le premier partenariat masculin de l’émission

Le gagnant de BAKE OFF, John Whaite, a fondu en larmes sur Instagram aujourd’hui après avoir annoncé qu’il danserait Venez danser strictementpremier partenariat entièrement masculin.

Cela vient après que le premier couple féminin de l’émission de la BBC, Katya Jones et Nicola Adams, ait connu une tempête auprès des téléspectateurs l’année dernière.

Le célèbre chef et gagnant de Bake Off 2012, John Whaite, a pleuré sur Instagram aujourd'hui après avoir annoncé qu'il rejoignait Strictly dans le premier partenariat entièrement masculin de l'émission.

Son casting a été annoncé ce matin à l’émission Breakfast Show de BBC Radio 2, avec John, 33 ans, qui s’est ensuite rendu sur les réseaux sociaux pour confirmer la nouvelle dans une douce vidéo.

Le chef émotif a déclaré aux fans qu’il avait reçu des centaines de messages positifs sur sa signature.

Il a partagé : « En fait, je pleure de vraies larmes à cause de la gentillesse que vous êtes tous.

«Je suis tellement excité d’être sur Strictly. C’est un rêve devenu réalité et c’est encore plus un rêve de faire le premier partenariat entièrement masculin.

« Il y aura des enfants qui regarderont en pensant que c’est bien d’être qui vous êtes. Alors merci pour tous les messages, je retourne me coucher maintenant.

John était le quatrième candidat annoncé cette semaine derrière l’acteur Robert Webb, la pop star Tom Fletcher et le présentateur AJ Odudu.

Cela vient après que The Sun a révélé que les patrons envisageaient de placer DEUX couples de même sexe dans la programmation 2021.

Les patrons envisagent DEUX couples de même sexe pour cette série…

Notre source télévisée a déclaré : « Les patrons examinent toujours toutes les options, mais compte tenu des commentaires positifs de l’année dernière, ils envisagent sérieusement d’avoir deux couples de même sexe, un homme et une femme.

« La série doit aller de l’avant et les téléspectateurs ont adoré la série de l’année dernière. »

La danseuse professionnelle Katya, 30 ans, et le champion de boxe Nicola, 38 ans, ont suscité des plaintes de la part d’un petit nombre de téléspectateurs lorsqu’ils ont dansé ensemble lors de la finale Strictly.

Cependant, plus tôt cette année, la BBC a déclaré que les plaintes concernant la prétendue « projection flagrante d’homosexualité » avaient été rejetées et « non retenues ».

Le juge Craig Revel Horwood, 55 ans, a qualifié les plaintes de ridicules à l’époque, ajoutant à propos du couple: « Il était temps et je pense que c’est absolument génial, vraiment. »

La BBC a également répondu en disant qu’elle était « fier » de ses performances homosexuelles, ajoutant: « Le spectacle concerne avant tout la danse, le sexe de chaque partenaire au sein d’un couple ne devrait avoir aucune incidence sur leur routine. »

La toute première danse homosexuelle de Strictly entre Johannes Radebe, 34 ans, et Graziano Di Prima, 26 ans, au cours de la série 2019 a enregistré un total de 300 plaintes, qui n’ont pas été confirmées par la BBC.

Les patrons aiment qu’un large éventail de célébrités de différents secteurs et d’âges différents s’inscrivent cette année afin que l’émission puisse attirer différentes bases de fans – et maintenir sa position d’émission de divertissement la plus regardée sur la boîte.





Strictly Come Dancing 2021 pourrait faire danser DEUX couples de même sexe après le succès de l'année dernière avec Katya Jones et Nicola Adams