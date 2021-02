Xiaomi aime montrer de temps en temps des téléphones conceptuels, le dernier étant le Mi Mix Alpha à partir de septembre 2019. Aujourd’hui, nous jetons un coup d’œil à un autre type d’écran incurvé qui fond dans les quatre coins de haut en bas et à gauche. à droite. Xiaomi l’appelle un écran hyper quadruple à 88 degrés et c’est la forme la plus extrême d’un écran incurvé que nous ayons vu à ce jour.

L’appareil concept ne comporte ni ports ni boutons physiques. Le nouvel écran est en fait livré avec quatre découpes arrondies dans les coins qui sont probablement là pour dissuader les touches indésirables de la paume. Un autre choix intéressant est le positionnement de la barre d’état en haut à droite.

Remarquez que les images et vidéos promotionnelles ne montrent que des rendus et non un appareil réel bien que les représentants de Xiaomi aient confirmé Le bord qu’il existe un prototype réel avec le nouvel écran hyper quadruple incurvé. On ne sait pas quand ou si nous verrons bientôt un téléphone disponible dans le commerce avec le nouveau panneau incurvé quadri de Xiaomi.

