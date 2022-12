Le nouveau concept de «colle cellulaire» pourrait guérir les blessures et faire repousser les nerfs

Des chercheurs de l’Université de Californie à San Francisco ont annoncé lundi une innovation fascinante. Ils l’appellent “colle cellulaire” et disent qu’elle pourrait un jour ouvrir les portes à des réalisations médicales massives, comme la construction d’organes dans un laboratoire pour la transplantation et la reconstruction de nerfs qui ont été endommagés au-delà de la portée d’une réparation chirurgicale standard.

Fondamentalement, l’équipe a conçu un ensemble de molécules synthétiques qui peuvent être manipulées pour amener les cellules du corps humain à se lier les unes aux autres. Ensemble, ces molécules constituent ce que l’on appelle la “colle cellulaire” et agissent comme des molécules adhésives naturellement présentes dans et autour des cellules qui dictent involontairement la façon dont nos tissus, nerfs et organes sont structurés et ancrés ensemble.

Ce n’est que dans ce cas que les scientifiques peuvent volontairement les contrôler.

“Les propriétés d’un tissu, comme votre peau par exemple, sont déterminées en grande partie par la façon dont les différentes cellules y sont organisées”, a déclaré Adam Stevens, chercheur au Cell Design Institute de l’UCSF et premier auteur d’un article. dans la revue Nature, dit dans un communiqué. “Nous concevons des moyens de contrôler cette organisation des cellules, qui est essentielle pour pouvoir synthétiser des tissus avec les propriétés que nous voulons qu’ils aient.”

Les médecins pourraient éventuellement utiliser le matériau collant comme mécanisme viable pour réparer les blessures des patients, faire repousser des nerfs autrement considérés comme détruits et potentiellement même travailler à la régénération des poumons, du foie et d’autres organes vitaux malades.

Ce dernier élément pourrait contribuer à atténuer la crise des organes de donneurs qui s’épuisent rapidement. Selon le Administration des ressources et des services de santé17 personnes aux États-Unis meurent chaque jour alors qu’elles sont sur la liste d’attente pour une greffe d’organe, mais toutes les 10 minutes, une autre personne est ajoutée à cette liste.

“Notre travail révèle un code d’adhésion moléculaire flexible qui détermine quelles cellules vont interagir et de quelle manière”, a déclaré Stevens. “Maintenant que nous commençons à le comprendre, nous pouvons exploiter ce code pour diriger la façon dont les cellules s’assemblent dans les tissus et les organes.”

Cellules Ikea

Juste après la naissance des bébés (et même lorsqu’ils sont encore dans l’utérus), leurs cellules trouvent essentiellement qu’il est facile de se reconnecter les unes aux autres lorsqu’un lien est perdu. C’est principalement parce que les enfants grandissent encore, donc leurs cellules continuent de se rassembler activement. Mais par conséquent, c’est aussi pourquoi leurs égratignures et éraflures ont tendance à guérir assez rapidement.

En d’autres termes, considérez les molécules des cellules des enfants comme ayant de nombreuses instructions claires sur la façon de s’assembler pour fabriquer des tissus, des organes et des nerfs. Ce sont comme de petits meubles Ikea sensibles avec le livret de construction du magasin à la main.

Cependant, à mesure que les gens vieillissent, ces instructions biologiques d’Ikea ​​​​sont mises au grenier, explique l’équipe. C’est parce que, pour la plupart, le corps est assez solidifié – et c’est parfois un problème. Par exemple, lorsque le foie de quelqu’un est vraiment endommagé, les molécules de ses cellules hépatiques peuvent avoir besoin de se référer à ces instructions Ikea mais ne peuvent pas les trouver.

Mais c’est là qu’interviennent les molécules de “colle cellulaire”. Ces sauveteurs peuvent essentiellement être amorcés avec ces instructions Ikea avant d’être envoyés dans le corps, de sorte que leur plan est frais. Les scientifiques peuvent les charger d’informations sur les molécules cellulaires avec lesquelles se lier et même sur la force de s’y lier.

Ensuite, ces molécules de colle peuvent guider les cellules concernées les unes vers les autres, aidant ainsi les processus de guérison et de régénération.

UCSF



“Dans un organe solide, comme un poumon ou un foie, de nombreuses cellules seront liées assez étroitement”, explique une description UCSF de la nouvelle invention. “Mais dans le système immunitaire, des liaisons plus faibles permettent aux cellules de circuler dans les vaisseaux sanguins ou de ramper entre les cellules étroitement liées de la peau ou des tissus organiques pour atteindre un agent pathogène ou une plaie.”

Pour rendre ce type de personnalisation possible, les chercheurs ont ajouté deux composants importants à leur colle cellulaire. Premièrement, une partie de la molécule agit comme un récepteur. Il reste à l’extérieur de la cellule et détermine avec quelles autres cellules la molécule est autorisée à interagir. Deuxièmement, il y a le tuner de force de liaison. Cette section existe dans la cellule. Mélangez et associez ces deux traits et, selon l’équipe, vous pouvez créer un éventail de molécules d’adhésion cellulaire préparées pour se lier de différentes manières.

“Nous avons pu concevoir des cellules d’une manière qui nous permet de contrôler avec quelles cellules elles interagissent, ainsi que de contrôler la nature de cette interaction”, a déclaré Wendell Lim, directeur du Cell Design Institute de l’UCSF et auteur principal de l’article. une déclaration.

En fait, l’équipe affirme que la gamme de molécules potentielles est suffisamment large pour qu’elles puissent également informer le stade universitaire des études médicales. Les chercheurs pourraient fabriquer des faux tissus, par exemple, pour approfondir la compréhension du corps humain dans son ensemble.

Ou, comme l’a dit Stevens, “ces outils pourraient être vraiment transformateurs”.