Un nouveau commandement de l’OTAN spécifiquement chargé de coordonner l’aide militaire occidentale à l’Ukraine aidera Kiev à faire pencher la balance sur le champ de bataille contre la Russie, a affirmé le nouveau chef du bloc, Mark Rutte.

Rutte, qui a pris ses fonctions de secrétaire général de l’OTAN au début du mois après avoir été Premier ministre des Pays-Bas pendant plus d’une décennie, a fait ces remarques lors de sa première visite au commandement de l’OTAN pour l’assistance et la formation à la sécurité en Ukraine (NSATU), basé à Wiesbaden : Allemagne. Il était accompagné du général américain Christopher Cavoli, commandant suprême des forces alliées en Europe de l’OTAN, ainsi que d’autres hauts responsables.

Le chef de l’OTAN a également rencontré le ministre allemand de la Défense Boris Pistorius et s’est entretenu avec les troupes, saluant leur travail. Le nouveau commandement, affirmait Rutte, « faire une réelle différence pour l’Ukraine sur le champ de bataille et ‘pour notre propre sécurité' », selon un communiqué de presse de l’OTAN.

Rutte a également rejeté les craintes selon lesquelles le centre pourrait devenir une cible pour la Russie, ajoutant qu’il était sûr que l’OTAN serait en mesure de le faire. « se défendre si quelqu’un lève le petit doigt » comme cité par les médias allemands.















La NSATU, annoncée par l’ancien chef de l’OTAN Jens Stoltenberg en juillet, compte environ 700 personnes et est censée fournir à Kiev une formation et des équipements militaires prévus par le bloc et ses partenaires. Ce commandement, qui a essentiellement le même mandat que le Groupe d’assistance à la sécurité en Ukraine, dominé par les États-Unis, a été créé au milieu des inquiétudes occidentales concernant le retour possible du candidat républicain à la présidentielle Donald Trump à la Maison Blanche.

L’ancien président américain a critiqué à plusieurs reprises l’approche occidentale du conflit ukrainien, promettant de réduire son soutien à Kiev et de mettre fin aux hostilités dans les 24 heures s’il était élu.

La Russie a constamment dénoncé les livraisons d’armes occidentales à Kiev, arguant qu’elles ne font que prolonger le conflit tout en faisant de l’OTAN un participant direct aux hostilités. Début septembre, le président russe Vladimir Poutine a déclaré que les avancées de Moscou sur la ligne de front ces dernières semaines pouvaient se mesurer en kilomètres carrés dans le Donbass. Il a ajouté que l’incursion à grande échelle de Kiev dans la région russe de Koursk n’avait pas réussi à détourner l’attention des forces de Moscou.