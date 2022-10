Le nouveau club-house du RedTail Golf Club avance à grands pas – Shaw Local

Après des mois à peser les approches possibles pour un nouveau club-house au RedTail Golf Club, le village de Lakewood est sur le point de demander des propositions.

La commission d’urbanisme et de zonage du village a recommandé lundi soir les paramètres d’une demande de propositions, un processus dans lequel les cabinets d’architectes soumettraient leurs propositions pour un nouveau club-house sur le terrain de golf appartenant au village.

Les paramètres comprenaient ce qui ira à l’intérieur du club-house – à tout le moins, un club-house, un bar et un espace événementiel, ainsi que des toilettes et une boutique professionnelle – et quels types de matériaux pour la toiture et autres finitions extérieures le village voudrait dans la conception .

Le président du village, David Stavropoulos, a déclaré que la nature détaillée des paramètres était de s’assurer que le village évaluerait les propositions « des pommes avec des pommes » au lieu de celles avec une grande variété de conceptions et de coûts.

“Nous voulons établir la norme”, a déclaré Stavropoulos à propos des conceptions. « Cela nous donnera la possibilité de comparer lorsque les RFP (demandes de propositions) reviendront. Nous ne voulons pas filtrer à travers les variations de moquette, ce genre de choses.

La Commission de planification et de zonage de Lakewood a examiné le dossier de demande de propositions du village, pour un nouveau club-house proposé au club de golf RedTail, propriété du village, y compris ce rendu extérieur conceptuel, lors de sa réunion du lundi 3 octobre 2022. (Fourni par le Village de Lakewood)

Les réunions passées sur le club-house potentiel ont suscité diverses préoccupations de la part du public, notamment le coût potentiel pour les contribuables, la portée de l’installation et la question de savoir si elle serait commercialisée comme espace événementiel.

Un nouveau pavillon remplacerait la structure actuelle et obsolète, qui a été construite à l’origine en 1991 en tant que structure temporaire. En plus des inquiétudes concernant l’état de la structure, cela limite également la taille et le nombre d’événements que RedTail peut accueillir, ont déclaré les responsables du village.

Au cours de la réunion de lundi soir, la commission a discuté des plans d’étage conceptuels, des rendus extérieurs et des finitions intérieures qui feront partie de la demande de propositions ; les commentaires du public comprenaient une demande pour que l’extérieur corresponde à certains des autres bâtiments de Lakewood, ainsi qu’un souhait que l’espace du pavillon puisse également accueillir des réunions ou des rassemblements pour la communauté au-delà des membres du club de golf.

Le président de la Commission de planification et de zonage, John O’Hara, a déclaré qu’il estimait que la réunion donnait désormais au personnel du village «quelques bons points auxquels réfléchir au moins» pour la demande finale de projet de proposition.

“Ce n’est pas facile”, a déclaré Stavropoulos. “Nous ne voulons pas faire des choses bon marché, et nous voulons que les gens veuillent aller à RedTail.”

Le conseil du village examinera maintenant la proposition de demande de propositions lors de l’une de ses prochaines réunions, et le personnel du village aura une autre réunion vendredi pour examiner les détails de la demande de propositions, a déclaré Stavropoulos.