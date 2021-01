Ressemble à WandaVisionest sur le point de commencer à nous donner des réponses!

Nous sommes trois épisodes de la première incursion télévisée de Disney + dans le monde du MCU et jusqu’à présent, nous n’avons été que super duper confus. Nous avons passé un bon moment avec tout le plaisir de voyager en sitcom, mais nous n’avons pas non plus été en mesure d’arrêter de nous demander ce qui se passe. Pourquoi Wanda (Elizabeth Olsen) et Vision (Paul Bettany) dans une sitcom? Comment Vision est-elle toujours vivante? Qui contrôle tout cela? Pourquoi Monica Rambeau (Teyonah Parris) sous le nom de Géraldine? Qui demande à Wanda qui lui fait ça?

Un nouveau clip publié par Disney + offre un petit aperçu de ce qui se passe sous la forme de ce qui ressemble à un flashback. Il comprend le capitaine SWORD Monica et l’agent du FBI Jimmy (Parc Randall) conduisant jusqu’à la ville de Westview et ce qui semble être un champ d’énergie.

Jimmy dit à Monica de faire attention, mais elle colle quand même sa main dans le champ.