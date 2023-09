Le nouveau clip d’Olivia Rodrigo filmé sur iPhone 15 Pro

Olivia Rodrigo poursuit son règne en tant que magnat de la technologie de la génération Z, mais cette fois, elle s’associe à Apple. L’auteure-compositrice-interprète angoissée a publié un tout nouveau clip pour son album TRIPES qui a été tourné entièrement sur l’iPhone 15 Pro nouvellement annoncé.

L’USB-C arrive-t-il enfin sur iPhone ?

Le clip est pour le morceau « récupérez-le ! » dans lequel Rodrigo réfléchit à ses sentiments insensés envers un ex-petit-ami moins que stellaire (nous sommes tous passés par là). La vidéo a été annoncée par Rodrigo hier et a été diffusée après L’événement Wonderlust d’Apple, au cours de laquelle la nouvelle génération d’iPhone a été dévoilée. Un clip des coulisses publié par Apple nous montre un aperçu de la façon dont la vidéo a été tournée avec le iPhone 15 Pro attachée à un cardan externe, brisant les vitres de la voiture et fouettée par Rodrigo elle-même.

Olivia Rodrigo – récupérez-le ! (Vidéo officielle)

Apple a fléchi le iPhone 15 ProLe nouveau système de caméra de Google a été assez dur lors de l’événement d’hier, la société affirmant que l’appareil photo du téléphone est le meilleur à ce jour. Le modèle Pro comprend trois caméras arrière : une caméra principale de 48 mégapixels, une caméra téléobjectif de 12 mégapixels et une caméra ultra-large de 12 mégapixels. Cette suite d’objectifs, associée à des fonctionnalités telles qu’un nouveau zoom plus long et le mode Nuit amélioré par LIDAR, offre aux utilisateurs la possibilité de capturer des images et des vidéos d’une qualité incroyablement élevée et détaillées.

L’entreprise a également vanté le nouvelles capacités USB 3 sur l’iPhone 15 Pro, qui permettra un transfert plus rapide des données de fichiers photo et vidéo bruts vers un environnement Mac. Il peut également enregistrer des vidéos directement sur un disque de stockage externe, ce qui peut augmenter le format vidéo 4K ProRes du téléphone de 30 à 60 images par seconde. Et c’est le seul smartphone à offrir la prise en charge du système d’encodage couleur Academy (AS), une norme mondiale pour les flux de travail couleur.

Rodrigo n’est pas la première popstar à collaborer avec Apple sur une nouvelle version de téléphone. En 2019, Apple s’est associé à Selena Gomez lors de la sortie de l’iPhone 11 Pro : Gomez a utilisé le téléphone pour tourner les vidéos de ses singles. « Te perdre pour m’aimer » et « Regarde-la maintenant. » Le groupe sud-coréen NewJeans a également publié un clip pour sa chanson « ETA » qui a été filmé sur l’iPhone 14 Pro. Et de nombreux cinéastes légitimes se sont mis à tourner sur iPhone, notamment Steven Soderbergh.