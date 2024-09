Le nouveau clip de The Weeknd est une démonstration de 4,5 minutes de 4K 120 FPS ProRes Log sur iPhone 16 Pro

Plus tôt cette semaine, Apple a annoncé que la série de téléphones iPhone 16 Pro allait être mise à niveau avec la possibilité de capturer du 4K à 120 images par seconde (FPS). La société a également déclaré que le nouveau clip de The Weeknd avait été tourné exclusivement sur iPhone pour mettre en valeur cette fonctionnalité.

Le clip est destiné à la nouvelle chanson de The Weeknd, « Dancing In The Flames », qui fera partie de son prochain album « Hurry Up Tomorrow », qui, au moment de la publication, n’avait pas de date de sortie officielle. Lors de l’annonce des iPhone 16 Pro et Pro Max d’Apple lundi, des parties de la chanson et la vidéo des coulisses de sa production étaient disponibles, mais le clip complet ne l’était pas. Cela a changé hier soir lorsque The Weeknd a mis en ligne la chanson sur YouTube.

Ce clip présente deux aspects notables. Tout d’abord, il a été tourné sur iPhone en 4K 120 FPS en ProRes log, et les images sont exceptionnelles. Même si le spectateur sait que la vidéo a été tournée sur un smartphone, il est difficile de ne pas être impressionné par la qualité qu’elle produit. Les images n’ont pas l’aspect surnetté typique des images prises avec un smartphone et il n’y a pas de pixels visibles, même dans les plans serrés. Le teint de la peau ressemble également à ce qu’il est possible de capturer avec des appareils photo numériques modernes Micro Four Thirds ou Super35.

Deuxièmement, l’équipe a choisi de faire chanter The Weeknd très vite pendant la production afin que le ralenti soit utilisable mais aussi pour permettre à sa bouche de bouger à un rythme normal, créant un look unique qui est exceptionnellement difficile pour les talents à l’écran.

Le clip a été réalisé par Anton Tammi en collaboration avec le directeur de la photographie Erik Henrikkson. Une vidéo complète des coulisses de la production a été mise en ligne plus tôt cette semaine :

« Quand on nous a dit que l’iPhone pouvait désormais filmer en 4K, 120 images par seconde, nous avons voulu faire un clip vidéo tourné au ralenti », explique Henrikkson. « Filmer en 4K 120 nous a vraiment aidé à ralentir la réalité, à ralentir les éléments, à ralentir les mouvements de The Weeknd. »

Apple a probablement travaillé en étroite collaboration avec l’équipe de production, donc des citations très élogieuses sont attendues. Cela dit, même un œil neutre sera probablement d’accord avec elles – il y a une raison pour laquelle l’iPhone est PétaPixelLe choix de pour la meilleure vidéo sur smartphone.

« L’utilisation de l’iPhone 16 Pro commence à effacer la frontière entre ce qui est considéré comme un « appareil photo professionnel » et ce qui ne l’est pas. Et je pense que cela va vraiment aider les jeunes cinéastes qui émergent », ajoute Henrikkson.

« Nous tournions avec des lumières HDMI très vives sous la pluie et c’était quelque chose qui m’inquiétait. « Comment l’iPhone va-t-il détecter ces lumières, comment le contraste sera-t-il géré, quel effet cela aura-t-il sur le visage de The Weeknd ? » Et quand j’ai vu le résultat, j’ai été époustouflé, pour être honnête. »

iPhone 16 Pro et Pro Max les précommandes ont commencé cette semaine et les téléphones devraient commencer à être expédiés le 20 septembre.