Le nouveau clip d’Ahsoka ramène Chopper, les bouffonneries chaotiques de Chopper

Ce que nous avons vu jusqu’à présent Ahsoka semble prometteursurtout pour les fans de Rebelles de la guerre des étoiles en attendant de voir ce qui se passe avec ces personnages après les événements de l’émission. Mais il manquait quelque chose : une étincelle, une énergie, un petit frisson de bêtise et de personnalité. Ce quelque chose est Chopper et, enfin, un nouveau clip montre à quel point il nous a manqué.

Un nouveau clip sorti aujourd’hui via Rotten Tomatoes avant Ahsokac’est arrivée plus tôt que prévu demain soir ne comporte pas le ancien Jedi titulaire du tout, c’est plutôt un coup de projecteur sur Rebelles‘ Héra Syndulla (joué en live-action par Mary Elizabeth Winstead), et son fidèle copilote droïde Chopper (bips et boops fournis, car ils étaient dans Rebellespar le célèbre homme au chapeau David Filoni, je suis sûr qu’il a terminé d’autres choses).

Ahsoka S01 E01 Aperçu exclusif | « Héra et Chopper »

C’est court et doux mais vraiment le truc ici c’est que c’est… c’est drôle ? Plaisanter! Chopper fouillant dans son bric-à-brac pour trouver un morceau de bric-à-brac spécifique ! Chaos! Flak anti-aérien ! D’accord, ce morceau est moins amusant pour Hera et Chopper en particulier, mais quand même. Beaucoup de ce que nous avons vu de Ahsoka jusqu’à présent est relativement sombre, comme il sied à une bataille pour empêcher la retour de l’empire devrait peut-être être. Mais son héros titulaire incarne cela en étant la figure la plus réservée et émotionnellement distante que nous avons vue dans Le Mandaloriencelui qui lutte pour se connecter à ses identités passées et des amitiés quand elle en a besoin pour le conflit à venir. Cela a du sens pour Ahsoka, mais cela signifie également qu’elle ne va pas exactement chanter, danser et tourner au sabre laser pour la plupart.

je l’ai déjà dit L’énergie gremlin de Chopper faisait partie de ce qui a fait Rebelles tellement amusant, et que même si la transition vers l’action réelle a vu certains des Guerres des étoiles‘ les personnages animés deviennent, eh bien, moins animés au-delà d’un changement de médium, affirmant que ce serait la clé de Ahsokale ton aussi. Ce chaos loufoque est tout aussi intrinsèque à Rebelles‘ charmes comme la grande histoire de balayage ou tous les trucs avec Ezra et Thrawn était – et il est bon de voir que, même dans ce petit clip, ce chaos semble l’avoir fait intact. Même si les affaires de Chopper ne sont pas entièrement intactes, semble-t-il.

Nous verrons plus Chopper et ses amis quand Ahsoka commence sur Disney + demain 22 août.

