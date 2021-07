Le nouveau climatiseur DVM S2 VRF de Samsung offre un refroidissement WindFree™ partout – Samsung Global Newsroom

Le système extérieur rend les unités WindFree™ encore plus « sans vent », aidant à diffuser sa fraîcheur confortable dans tous les coins de l’espace

Samsung Electronics a annoncé le lancement mondial de sa nouvelle unité de climatisation extérieure à débit de réfrigérant variable (VRF) DVM S2 qui fonctionne avec les unités intérieures pour fournir un refroidissement exclusif WindFree™ partout sans l’inconfort d’un flux d’air froid direct à l’intérieur.

« Les performances à la fois efficaces et puissantes du DVM S2 montrent comment la technologie exclusive de refroidissement WindFree™ de Samsung continue de progresser », a déclaré Young June Choi, responsable du groupe Air Solution Biz de l’activité Appareils numériques chez Samsung Electronics. « Ce système contrôlé par l’IA est la solution de climatisation la plus avancée de Samsung à ce jour.

DVM S2, le climatiseur multi-variable numérique de sixième génération de Samsung, intègre un système installé à l’extérieur pour une flexibilité et une fonctionnalité améliorées. Il permet de connecter jusqu’à 64 climatiseurs intérieurs Samsung pour un confort optimal sans courants d’air froids désagréables. Compatible avec les modèles 1Way, 4Way, 4Way 600×600 et muraux de Samsung, le DVM S2 est actuellement disponible en Europe et devrait être disponible en Chine en juillet 2021, suivi par le Moyen-Orient, l’Amérique du Nord et certains marchés en Asie .

Gamme de fréquences plus large pour de meilleures performances WindFree™

Le DVM S2 est doté de technologies innovantes, notamment un compresseur Scroll plus avancé avec la technologie Advanced Flash Injection (AFI), un échangeur de chaleur agrandi avec un débit de réfrigérant optimisé, un ventilateur multi-dents et un module d’alimentation amélioré.

La technologie de commande de moteur AFI plus avancée permet une plage de fréquences plus large de 10 à 180 Hz. Le nouveau minimum de 10 Hz (comparé aux 14 Hz du modèle précédent) rend le système plus stable dans les basses fréquences, conduisant à de meilleures performances WindFree™ pour un contrôle de la température confortable et sans courants d’air. Le nouveau sommet de 180 Hz assure des performances de refroidissement plus puissantes.

Échangeur de chaleur plus grand et ventilateur multi-dentures

Par rapport aux modèles de même capacité de la série DVM S actuelle, la zone de transfert de chaleur de l’échangeur de chaleur dans tous les nouveaux modèles est considérablement plus grande. Le chemin hybride de la nouvelle unité est conçu pour optimiser le débit de réfrigérant correspondant au profil de débit d’air. De plus, son ventilateur multi-denture unique minimise la turbulence du vortex d’air, en appliquant différentes dentelures, en tenant compte respectivement de la vitesse de l’air du bord et de l’intérieur de la lame. De plus, le transistor bipolaire à grille isolée (IGBT) hautement efficace réduit la perte d’électricité conduite.

Le nouveau design du DVM S2 est plus aérodynamique et permet un fonctionnement plus silencieux par rapport aux générations précédentes. Il a un cadre plus robuste et une structure renforcée avec une armoire extérieure améliorée pour plus de fiabilité. La plage de fonctionnement en refroidissement et la pression statique externe ont été étendues pour plus de flexibilité dans la conception, ainsi qu’une mise à niveau du mode de fonctionnement d’urgence. De plus, le DVM S2 dispose également d’un contrôle de l’onduleur sur l’appareil pour une meilleure maintenance. La technologie de pointe pour le contrôle du sous-refroidissement du réfrigérant et l’analyse des conditions d’installation a permis un tuyau de liquide plus petit, ce qui permet une réduction de 28 % de la quantité de réfrigérants supplémentaires utilisés pendant l’installation par rapport à son prédécesseur.

Capacités d’IA pour un refroidissement plus intelligent et plus rapide

Grâce à ses capacités d’IA, le DVM S2 détecte les conditions climatiques intérieures pour offrir des performances de refroidissement et de chauffage optimisées. AI Low Pressure Control apprend les modèles de refroidissement et atteint la température cible plus rapidement, garantissant que les utilisateurs dans la pièce se sentent plus à l’aise à la température souhaitée. Pendant ce temps, AI High Pressure Control maintient la haute pression optimale en effectuant des ajustements en fonction de l’environnement installé. AI Defrost Control fournit le meilleur timing pour les opérations de dégivrage, et offre donc un confort accru pendant le chauffage. De plus, les algorithmes d’IA avancés de DVM S2 peuvent détecter les fuites de réfrigérant en temps réel et envoyer des alertes immédiatement afin que les utilisateurs puissent surveiller et gérer leurs unités rapidement sans compromettre le confort.