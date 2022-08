Le nouveau classique du chagrin country de Carly Pearce

La musique country porte en elle la promesse d’une sorte de traditionalisme idyllique, même dans ses formes les plus progressistes. Le genre promet implicitement qu’il existe un endroit où vous trouverez la seule personne qui vous complète et construisez ensemble une vie tranquille au milieu de nulle part. Pourtant, en réalité, la vie continue de se mettre en travers du chemin. Le meilleur pays vit dans la tension entre ces idées, entre la vie que vous êtes censé vouloir et le monde qui vous offre tant d’autres options, puis en arrache cruellement certaines.

Et parfois, il vous suffit de crier, de pleurer, de taper du poing et peut-être de tirer un fusil de chasse en l’air. Entrez le “Hey, va te faire foutre, mon pote !!” chanson.

Généralement (mais pas exclusivement) enregistré par des femmes, le “Hey, va te faire foutre, mon pote !!” la chanson implique ce qui se passe quand un imbécile vous brise le cœur, puis s’enfuit pour être avec quelqu’un d’autre. Alors que vous regardez leur camion s’éloigner, vous criez: “Hé, va te faire foutre, mon pote !!” Mais c’est à peu près tout ce que vous pouvez faire.

Naturellement, beaucoup de ces chansons sont centrées sur le divorce. Des classiques tristes et solitaires comme “DIVORCE” de Tammy Wynette et “Starting Over Again” de Dolly Parton à des morceaux plus fougueux comme “Rated X” de Loretta Lynn et “Breadwinner” de Kacey Musgraves, la définition d’une femme après avoir cessé d’être une épouse est un thème à feuilles persistantes dans le pays (et l’art populaire en général).

Et maintenant, vous pouvez (et devriez !) ajouter l’album 2021 de Carly Pearce 29 : Écrit dans la pierre à la liste. C’est un album entier d’hymnes de baiser, inspiré par un mariage qui a duré moins d’un an, et il marque un énorme bond en avant pour l’une des jeunes stars les plus excitantes de la musique country. Espérons que cela l’aidera à atteindre un public qui n’écoute normalement pas de country. Ces publics pourraient bien aimer la vision sèche et acerbe de Pearce sur le chagrin complet et total.

Pearce a épousé son compatriote chanteur country Michael Ray en octobre 2019, mais leur mariage s’est terminé moins d’un an plus tard, Pearce ayant officiellement demandé le divorce en juin 2020. Le titre de 29 : Écrit dans la pierre, puis, fait référence à l’âge de Pearce lorsque son mariage a commencé et s’est dissous. Mais cela témoigne également de son anxiété face à ses 30 ans imminents et de ses tentatives pour trouver une voie à suivre dans la musique après la mort de son producteur de longue date Busbee en 2019, quelques semaines seulement avant son mariage.

C’est un album qui regarde en arrière – sur le mariage des parents de Pearce et sur ses aïeules de musique country comme Loretta Lynn – et en avant, sur ce que Pearce aurait pu apprendre de son divorce qu’elle apportera à ses relations futures. Il est convenablement en colère par endroits, convenablement accablé de chagrin dans d’autres et convenablement soulagé dans d’autres encore. C’est un album écrit par quelqu’un qui ne s’attendait pas à ce que sa relation se termine si rapidement, mais qui est également prêt à admettre que c’est probablement bien qu’il se soit terminé avant qu’elle et son ex ne puissent avoir leur vie encore plus compliquée.

Le morceau d’ouverture, “Diamondback”, définit bien ce que les auditeurs peuvent attendre de l’album. Son titre évoque le serpent à sonnette mortel, mais la chanson divise ce mot en deux, alors que Pearce assure à son ex qu’il peut avoir tout ce qu’il veut, mais qu’il “ne récupérera jamais ce diamant”. Cette chanson et d’autres sur l’album ont une superbe énergie “se saouler dans un bar avec vos amis après une mauvaise rupture”.

Pearce les équilibre avec des ballades plaintives, comme le deuxième morceau de l’album, “What He Didn’t Do”. Dans cette chanson, elle explique apparemment aux amis imaginaires réunis au bar de plongée pourquoi son mariage a pris fin, non pas en parlant de ce que son ex a fait pour lui briser le cœur, mais de toutes les petites choses qu’il n’a pas faites qui l’ont laissée se sentir déçue. . Et pourtant, même si elle hésite lorsqu’on lui demande de donner tous les détails sanglants, elle nous assure : « Nous savons tous les deux que je pourrais le chasser de cette ville. C’est juste du linge sale; Je n’ai pas besoin de porter la vérité.

Il est facile d’établir des comparaisons entre Pearce et Musgraves. Les deux lancent régulièrement des paroles remplies d’images évocatrices, de complexité émotionnelle et de jeux de mots clignotants. Pearce, par exemple, utilise le titre de son hit “Next Girl” pour signifier à la fois la prochaine aventure de son ex et pour avertir cette nouvelle aventure, “Je sais ce qui se passera ensuite, ma fille”.

29 : Écrit dans la pierre a rendu les comparaisons encore plus pointues, car Musgraves a également sorti un album sur son divorce l’année dernière, juste une semaine avant la sortie de l’album de Pearce. Musgraves maudit est arrivé avec une flotte d’attentes auxquelles il ne pouvait espérer être à la hauteur, et son dur détournement d’une pure chanson country a mécontenté de nombreux fans de Musgraves. (J’ai beaucoup aimé l’album, en fait.)

Bref, cet album sait que toute relation qui se termine mérite au moins un couple “Hey, va te faire foutre, mon pote !!” Chansons. 29 : Écrit dans la pierre a plus que sa juste part pour que tous vos amis crient au bar, mais il contient également une bonne dose de sagesse au cœur brisé lorsque le dernier appel est arrivé et que vous réalisez que votre amant ne reviendra pas.

29 : Écrit dans la pierre pourrait parler à ceux qui veulent un pays plus purement prendre sur ce que cela signifie d’avoir la chose que vous pensiez durer toute votre vie se désintégrer. Comme Musgraves, Pearce est prête à prendre le blâme pour la façon dont elle a laissé tomber son mariage, mais là où Musgraves pourrait se livrer à ces idées, semblant avoir sombré dans la haine de soi, Pearce n’est que trop heureuse de jeter de la terre sur la tombe de son ex. s’est creusé.

29 : Écrit dans la pierre est disponible sur toutes les principales plateformes de streaming musical. Les éditions physiques sont également disponibles sur CD et vinyle.