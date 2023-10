Cliquez pour agrandir Laura Radford/Marvel Iman Vellani dans le rôle de Mme Marvel, Brie Larson dans le rôle du capitaine Marvel et Teyonah Parris dans le rôle du capitaine Monica Rambeau dans Les merveilles.

MJR déroule le tapis rouge aux cinéphiles de la région métropolitaine de Détroit dans son dernier cinéma IMAX.

La chaîne de cinéma basée au Michigan a tout mis en œuvre au cinéma MJR Southgate, qui devrait ouvrir au public le jeudi 9 novembre.

Le dernier cinéma IMAX de Metro Detroit comprend toutes les technologies cinématographiques les plus récentes et les plus performantes, notamment la projection laser haute définition, le son multicanal et les sièges inclinables haut de gamme. Il s’agit du premier cinéma IMAX doté de la technologie laser dans le Michigan, ainsi que du premier IMAX de l’État à proposer des fauteuils inclinables.

Selon MJR, les spécifications fourniront des images de la plus haute qualité avec une résolution accrue, la plus large gamme de couleurs et des contrastes profonds. Le son est également réparti uniformément dans toute la salle et chaque siège dispose d’un point de vue clair, affirme la compagnie.

Le cinéma ouvre ses portes juste à temps pour le film de super-héros Les merveillesla dernière offre du très populaire Marvel Cinematic Universe. Les merveilles comportera également un rapport hauteur / largeur étendu, certaines parties du film s’agrandissant pour remplir tout l’écran.

Abonnez-vous aux newsletters du Metro Times.

Suivez-nous: Actualités de Google | Actualité | Reddit | Instagram | Facebook | Twitter