Le nouveau Chromecast avec Google TV (HD) tombe à seulement 20 $

Le tout nouveau Chromecast avec Google TV (HD), qui offre une expérience Google TV complète et se place parfaitement derrière votre téléviseur, est déjà réduit à un prix presque incroyable. Vous pouvez obtenir le dernier dongle de streaming de Google pour seulement 20 $.

Initialement au prix de 29,99 $, Google a baissé le prix du nouveau Chromecast à 19,99 $ dans le cadre d’une promotion limitée via le Google Store. Il ne vous en coûtera vraiment que 20 $ pour le moment pour obtenir Google TV sur n’importe quel écran que vous possédez.

Pour récapituler, ce nouveau Chromecast avec Google TV (HD) est presque exactement comme le modèle 4K qu’ils ont sorti il ​​y a deux ans, sauf qu’il ne peut pas diffuser en 4K et est plafonné à 1080p. Pour certains écrans, c’est peut-être tout ce dont vous avez besoin. Et si c’est le cas, vous avez toujours accès à toutes les applications, aux services de streaming, à Google Assistant, à la jolie petite télécommande et au logiciel Google TV du modèle le plus cher.

Si vous avez un téléviseur ou trois dans votre maison qui n’ont pas besoin de 4K ou auxquels vous vouliez ajouter de l’intelligence, ce serait le moment idéal. De plus, le modèle 4K du Chromecast avec Google TV est à 10 $ de réduction, à 39,99 $.

Lien Google Store