Le nouveau Chromecast avec Google TV (HD) est officiel pour 29,99 $

Le Chromecast avec Google TV, le petit dongle 4K que Google a créé pour remplacer votre vieillissant Chromecast Cast-only, a déjà deux ans. Avec ses capacités 4K, son petit facteur de forme et son expérience Google TV complète, il s’agit d’une petite unité douce qui est un moyen abordable de donner à votre téléviseur une interface utilisateur intelligente et solide. Aujourd’hui, Google étend la marque et la rend plus abordable.

Le Chromecast avec Google TV (HD) est officiel et ne coûtera que 29,99 $. À titre de comparaison, rappelez-vous quand le Chromecast original était une bonne affaire à 35 $, mais tout ce que vous pouviez faire était de diffuser du contenu dessus ?

Ce nouveau Chromecast avec Google TV (HD) devrait essentiellement faire tout ce que fait la version 4K (notre avis), mais il diffuse du contenu en HDR 1080p. Il a le même facteur de forme qui peut être caché derrière votre téléviseur, utilise la même petite télécommande avec le bouton Google Assistant dédié (et l’alimentation du téléviseur) et peut diffuser toutes les applications, y compris HBO, Netflix, Disney+, etc.

Pour l’instant, cette nouvelle unité Chromecast est disponible en Snow (blanc) et est disponible dès maintenant.

30 $ !

