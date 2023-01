Le nouveau Chromebook de jeu d’Asus a été conçu à l’origine pour Stadia

Google Stadia n’est pas encore officiellement mort, mais la fin est proche : le service de streaming de jeux s’arrêtera définitivement dans quelques semaines, le 18 janvier.

C’est un mauvais moment pour Asus, qui vient de dévoiler le Chromebook Vibe CX34 Flip : un appareil de jeu alimenté par Google qui était à l’origine destiné à porter la marque Stadia, et dispose toujours d’un corps blanc avec des touches WASD accentuées d’orange vif qui sont un match mort pour le anciens visuels Stadia.

Heureusement Asus avait juste suffisamment de temps pour s’adapter à l’annulation de Stadia, annoncée en septembre 2022, et s’est plutôt associée à Nvidia pour offrir trois mois gratuits de son service de streaming GeForce Now à quiconque récupère le CX34 Flip.

Asus

Alors, qu’est-ce qui en fait exactement un Chromebook de jeu ? Sans surprise pour un appareil ChromeOS, il ne s’agit pas de puissance pure, mais avec jusqu’à 12e-gen Intel Core i7 CPU et 16 Go de RAM, ce n’est pas en reste dans ce département.

Cela aidera cette brise à travers la plupart des jeux Android accessibles sur ChromeOS via le Play Store, sans parler des titres émulés, mais pour la plupart, il s’agit d’un ordinateur portable conçu principalement pour les jeux en nuage.

Cela signifie que l’accent est plutôt mis sur l’écran, qui, avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz et un taux de réponse de 9 ms, serait rapide pour n’importe quel ordinateur portable, sans parler d’un Chromebook.

La prise en charge du Wi-Fi 6E devrait aider à fournir une mise en réseau fluide tant que votre routeur est à la hauteur de la tâche, bien qu’il n’y ait malheureusement pas d’option pour un modèle 5G. Asus admet avoir envisagé une version 5G, mais a finalement décidé que cela ne valait pas le coût supplémentaire ou les tracas de traiter avec diverses sociétés de télécommunications dans le monde.

Un clavier éclairé RVB à quatre zones avec technologie anti-ghosting ajoute aux informations d’identification de jeu de l’ordinateur portable, avec une souris de jeu gratuite également configurée pour être intégrée aux acheteurs.

Asus

Bien sûr, peu de gens achèteront un Chromebook uniquement pour les jeux, même à l’ère du streaming, alors Asus dit qu’il a tout fait pour que cela soit également adapté à d’autres choses. Comme son nom l’indique, il s’agit d’un ordinateur portable convertible avec une charnière à 360 degrés, et contient également un stylet inclus avec une fente dédiée dans le corps.

Ajoutez environ 10 heures d’autonomie de la batterie, jusqu’à 512 Go de stockage et une suite de ports, y compris HDMI et un slot microSD, et vous avez un Chromebook entièrement équipé qui vient juste d’être livré avec un clavier lumineux et les cadeaux idéaux pour jouer en déplacement.

Ce que nous ne savons pas encore, c’est exactement combien coûtera le CX34 Flip, ou quand il sera disponible – mais ne vous attendez pas à en mettre la main avant la fermeture définitive des serveurs Stadia ce mois-ci.