Le nouveau Chromebook Cloud Gaming d’Asus est prêt pour la bataille

Asus a été l’une des premières entreprises à lancer un Chromebook conçu pour les jeux en nuage en octobre dernier, et maintenant il a lancé son deuxième, le CX34 Flip. Annoncé lors de l’événement en direct CES 2023 d’Asus, il s’agit d’un Chromebook deux-en-un entièrement blanc avec des touches WASD à couleurs bloquées et un clavier rétroéclairé RVB à quatre zones.

A lire aussi : Les 10 plus grandes révélations du CES 2023 : d’un écran à changement de forme à un trackpad invisible

L’un des grands ajouts qui en fait plus qu’un Chromebook moyen est son écran : un écran tactile de 14 pouces, 16:10, 144 Hz, WUXGA (1 920 x 1 200). Il est également compatible avec le stylet et Asus comprend un stylet qui se cache dans le corps pour le stockage et le chargement. De plus, comme il est conçu pour les jeux en nuage, Asus a inclus un module sans fil Wi-Fi 6E pour une connexion fiable et rapide.



Lecture en cours:

Regarde ça:

Asus lance un ordinateur portable de travail ultraléger, un Chromebook de jeu rapide…

5:42



Le Chromebook sera disponible avec jusqu’à un processeur Intel Core i7-1255U de 12e génération, jusqu’à 16 Go de mémoire à 4 266 MHz et jusqu’à un disque SSD PCIe NVMe Gen3 de 512 Go. En d’autres termes, entièrement chargé, ce sera l’un des Chromebooks les plus rapides disponibles. C’est aussi un peu un gros morceau à près de 4 livres.

Pour compléter les points forts du CX34 Flip, son assortiment de ports, qui comprend deux ports USB 3.2 Gen 2 Type-C et une sortie HDMI 2.1, et une autonomie de batterie allant jusqu’à 10 heures.

A lire aussi : Meilleurs ordinateurs portables de jeu du CES 2023 jusqu’à présent

Le prix n’a pas été annoncé, mais l’Asus Chromebook Vibe CX34 Flip devrait être disponible plus tard au premier trimestre.