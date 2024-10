Le nouveau Chopin vient de sortir. Pièce inconnue du légendaire compositeur polonais retrouvée à New York

Comme ça arrive6h33Le nouveau Chopin vient de sortir. Pièce inconnue du légendaire compositeur polonais retrouvée à New York

Lorsque Robinson McClellan est tombé pour la première fois sur ce qui semblait être une composition inconnue du légendaire Frédéric Chopin cachée dans les coffres d’un musée, il a essayé de garder la tête froide.

« J’étais plus prudent qu’excité au début », a déclaré McClellan, conservateur à la Morgan Library & Museum de New York. Comme ça arrive hôte Nil Köksal.

« Je savais que cela pourrait être quelque chose de vraiment excitant. Mais étant donné à quel point c’est inhabituel et improbable, j’ai adopté une sorte d’approche coupable jusqu’à preuve du contraire. »

Mais ensuite il est rentré chez lui et l’a joué au piano.

« C’est à ce moment-là que j’ai senti, vous savez, que je pouvais profiter un peu plus de l’excitation, avec l’impression que, si c’est ce que je pense, je pourrais être la première personne des temps modernes à entendre cet air de ce grand compositeur, » dit-il.

Cinq ans plus tard, après avoir travaillé avec des experts pour authentifier la composition, le musée affirme avoir confirmé la découverte de McClellan comme étant le premier nouveau morceau de musique du compositeur polonais du XIXe siècle découvert près d’un siècle et près de 200 ans après sa mort à 1849.

« C’est passionnant d’avoir découvert une œuvre nouvelle et inconnue d’un compositeur aussi renommé », a déclaré Colin B. Bailey, directeur du musée. a déclaré dans un communiqué de presse . « C’est un moment excitant pour Morgan. »

Faire appel à un expert

McClellan a trouvé la composition en cataloguant certains des objets nouvellement reçus par le musée en 2019.

La musique était écrite sur une carte jaunie, d’environ 10 centimètres sur 12, qui comportait deux mots en cursive en haut : valsequi signifie valse, et Chopin.

« La première chose que j’ai faite a été d’appeler le véritable expert », a déclaré McClellan.

La valse, ou valse, est la première découverte de la musique de Chopin depuis près d’un siècle, selon le musée. (Carmen González Fraile/Bibliothèque et musée Morgan)

Entre Jeffrey Kallberg, doyen des arts et des lettres à l’Université de Pennsylvanie et chercheur Chopin.

Kallberg a consacré une grande partie de sa carrière à l’étude des manuscrits de Chopin et pense avoir vu la plupart d’entre eux en personne.

En fait, il venait tout juste de terminer un voyage en Suisse pour observer certaines œuvres de Chopin lorsqu’il reçut un e-mail de McClellan lui demandant de regarder une photo d’un objet acquis par le musée.

Le style d’écriture des notes de musique était immédiatement familier à celui de Chopin, a-t-il déclaré. Mais la musique était entièrement nouvelle pour lui.

« J’étais étonné et excité, et aussi sceptique parce que, vous savez, vous n’êtes pas censé voir des pièces que vous ne voyiez pas auparavant dans mon entreprise », a-t-il déclaré. « C’était remarquable. »

À son retour aux États-Unis, Kallberg s’est immédiatement rendu au Morgan pour le voir en personne. À partir de là, Kallberg, McClellan et d’autres experts du musée et de l’extérieur se sont lancés dans le long processus d’enquête et d’authentification de la découverte.

Il l’a écrit, mais l’a-t-il composé ?

Ce qu’ils savent avec certitude, disent-ils, c’est que Chopin a écrit le manuscrit. L’écriture manuscrite correspond et le papier correspond à l’époque à laquelle il faisait de la musique, du début au milieu des années 1800.

Mais selon McClellan et Kallberg, la question de savoir s’il a composé la musique elle-même est beaucoup plus ouverte à l’interprétation.

Selon Kallberg, cette pièce se distingue des valses de Chopin par ses notes d’ouverture « orageuses ».

« Cela commence, vous savez, très doucement, mais de manière dissonante. Les sons sont en quelque sorte discordants et troublants. Et puis il y a un grand crescendo et puis une explosion soudaine », a-t-il déclaré. « Il n’y a pas d’autre valse qui commence ainsi »

Néanmoins, dit-il, « cela ressemble vraiment au genre de chose que Chopin aurait fait, et montre vraiment des signes de sa maîtrise de la composition. Je veux dire, c’est un petit morceau serré. »

Le manuscrit sera probablement exposé à la Morgan Library & Museum de New York, qui possède plusieurs autres œuvres de Chopin dans sa collection. (Jeff Zelevansky/Reuters)

Le pianiste Lang Lang a enregistré la valse pour le New York Times qui a été le premier à rendre compte de cette découverte. Il a déclaré au journal que l’intro évoquait pour lui une image des hivers rigoureux de la campagne polonaise.

« Ce n’est pas la musique la plus compliquée de Chopin », a-t-il déclaré, « mais c’est l’un des styles Chopin les plus authentiques que l’on puisse imaginer ».

Comment est-il arrivé dans le coffre-fort du musée ?

L’origine du manuscrit n’est pas connue, mais il est entré en possession du musée grâce à la succession du professeur de musique Arthur Satz, qui l’a lui-même acheté à l’épouse du défunt collectionneur d’autographes A. Sherrill Whiton Jr.

Ironiquement, le nom de Chopin sur le manuscrit est l’une des seules choses sur la feuille que le compositeur lui-même n’a pas écrites, dit Kallberg.

Kallberg dit qu’il n’est pas inhabituel que Chopin n’ait jamais publié cette pièce.

Il était courant à l’époque, dit-il, d’offrir des compositions musicales sur de petites cartes comme une forme de « monnaie sociale », et Chopin, en particulier, avait pris l’habitude d’offrir des valses.

« Plus de la moitié des valses que nous connaissons aujourd’hui sont restées inédites de son vivant parce qu’il les avait offertes en cadeau », a-t-il expliqué.

Le manuscrit reste au musée, où il sera probablement exposé.

Mais maintenant que cette musique est disponible dans le monde, McClellan espère que davantage de gens « l’interpréteront, l’étudieront et l’apprécieront ».

« Nous considérons réellement que cela n’est que le début du processus », a-t-il déclaré. « Nous ne savons pas ce qui va se passer. Il se peut que quelqu’un vienne nous dire : ‘Nous ne sommes pas d’accord avec vos conclusions.’ Et c’est bien, vous savez, tout cela fait partie d’un débat sain.