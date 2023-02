Le nouveau choix de mode semble aussi bizarre que cela puisse paraître.

Oubliez les imprimés serpent, ces bottes serpent créent un énorme buzz en ligne. Le nouveau choix de mode a laissé Internet en points de suture. Souvent, les gens font des choix de mode audacieux en prenant le risque que ce soit un succès ou un échec avec les gens. Cette personne a décidé de porter des serpents entiers sur ses pieds et cela a l’air aussi étrange que cela puisse paraître. Le clip qui a été partagé pour la première fois sur TikTok a été repartagé par un utilisateur de Twitter. Dans une petite vidéo au bas du clip, on voit une personne réagir à cette tendance bizarre des chaussures. La personne filmée porte des bottes qui ont la tête droite du serpent à l’avant. Ils l’attachent et se tiennent debout pour montrer la vue de face des bottes. Jetez un coup d’œil vous-même :

Les utilisateurs des médias sociaux étaient en colère contre le choix des chaussures. Un utilisateur a laissé un gif du personnage américain populaire de la sitcom The Office, Michael Scott, se faisant face après avoir été déçu, un autre utilisateur a partagé le gif de Kevin Malone de la même sitcom en riant. Un utilisateur de Twitter a écrit: “Marchez la marche et parlez la conversation!”

Suivez la marche et parlez !— Lex Leo Merrill (@lexlmerrill) 7 février 2023

“Les Mexicains sont stylisés”, a tweeté un autre utilisateur.

Un tweet disait: “J’espère que les bottes mordent le mec!”

Les serpents semblent envahir les réseaux sociaux de nos jours. Récemment, un python royal a fait le tour d’Internet parce qu’il ressemblait étonnamment à une banane. Tout comme une banane, ce reptile avait une peau jaune et des taches brunes similaires. Le clip qui a été initialement partagé sur YouTube montre à quel point leur similitude était étrange. Étant donné que les deux entités appartiennent à deux espèces très différentes, Internet a trouvé cela non seulement super bizarre mais aussi impressionnant. Le clip a commencé avec le Ball Python enroulé à côté d’une banane. Quelqu’un hors caméra ramasse le python et donne à la caméra un regard plus attentif sur le serpent. Les gens peuvent voir comment le reptile calme a une coloration similaire au fruit. Ils replacent ensuite le serpent, cette fois près du fruit. Jetez un œil ici :

Les utilisateurs des médias sociaux étaient impressionnés par le serpent. Certains ont trouvé le serpent magnifique. D’autres ont fait remarquer qu’il ressemblait assez à la banane à côté de laquelle il se trouvait. Ils l’ont surnommée la “morph la plus cool”. D’autres ont encore déclaré que le reptile était super calme, d’autant plus qu’il ne réagissait même pas à la cueillette.

