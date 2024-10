Le nouveau chipset phare de MediaTek est prêt pour l’IA et les téléphones à trois volets

Le 9400 est construit sur un processus de 3 nm et est « jusqu’à 40 % plus économe en énergie » que son prédécesseur, le 9300. Il comprend un bras Noyau Cortex-X925 fonctionnant à 3,62 GHz, ainsi que trois cœurs Arm Cortex-X4 et quatre cœurs Cortex-A720, tous deux annoncés lors du Computex de l’année dernière. MediaTek affirme que cette combinaison se traduit par des performances monocœur 35 % plus rapides et des performances multicœurs 28 % plus rapides par rapport au 9300. Le chipset comprend également le nouveau GPU Immortalis-G925 à 12 cœurs d’Arm avec un traçage de rayons 40 % plus rapide.