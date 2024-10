Le nouveau chipset de Qualcomm qui alimentera les téléphones Android phares donne l’impression que l’iPhone est obsolète

Kerry Wan/ZDNET

Derrière chaque nouvelle fonctionnalité d’un smartphone se cache un chipset puissant qui lui donne vie. Avec l’évolution de l’industrie vers l’IA sur appareil, le besoin d’un système sur puce (SoC) encore plus avancé et performant est apparu, et la dernière itération de Qualcomm vise à y répondre.

Lundi, lors du Snapdragon Summit de Qualcomm, la société a dévoilé sa nouvelle plate-forme mobile, le Snapdragon 8 Elite, qui, selon elle, est le processeur le plus puissant et le plus rapide au monde. La puce est la première des plates-formes mobiles phares sous la nouvelle marque « Elite », mettant en avant ses performances graphiques améliorées.

La nouvelle plate-forme mobile est alimentée par une combinaison d’un processeur Qualcomm Oryon de deuxième génération, d’un GPU Qualcomm Adreno et d’un NPU Qualcomm Hexagon amélioré. Ce dernier fait partie intégrante de l’optimisation des tâches d’IA sur l’appareil telles que la génération d’images, la traduction de texte, etc.

Les autres points forts de la puce Snapdragon 8 Elite incluent un cache total de 24 Mo, une fréquence maximale du processeur de 4,32 GHz, une amélioration monocœur de 45 % et une navigation Web 62 % plus rapide, promettant une expérience utilisateur améliorée avec des capacités de traitement supérieures. C’est tout un jargon sophistiqué pour suggérer que cette prochaine vague de téléphones Android phares, qui arrivera dès la fin de 2024, sera bien équipée pour les avancées ultérieures en matière de fonctionnalités d’IA.

« Aujourd’hui, notre deuxième génération de processeur Qualcomm Oryon fait ses débuts sur notre plate-forme mobile phare. Il s’agit d’un grand pas en avant et nous espérons que les consommateurs seront ravis des nouvelles expériences permises par notre technologie de processeur », a déclaré Chris Patrick, vice-président directeur et directeur général. des téléphones mobiles chez Qualcomm Technologies, dans un communiqué de presse.

Notamment, le Snapdragon 8 Elite rend plus possibles les applications d’IA générative multimodales sur les appareils alimentés par Snapdragon. À mesure que les applications d’IA générative deviennent plus avancées, elles évoluent au-delà des entrées et sorties de texte. Beaucoup peuvent désormais accepter des données multimodales, telles que des photos, des vidéos et des fichiers audio, pour une assistance beaucoup plus contextuelle.

« Il (Snapdragon 8 Elite) révolutionne les expériences mobiles en offrant une IA générative multimodale personnalisée directement sur l’appareil, permettant la compréhension de la parole, du contexte et des images pour améliorer tout, de la productivité aux tâches de créativité, tout en donnant la priorité à la confidentialité des utilisateurs », a ajouté Patrick. .

Adam Breeden/ZDNET

Les avantages du traitement sur l’appareil incluent une vitesse de traitement plus rapide, car les utilisateurs subissent moins de latence en renonçant à l’envoi de données vers le cloud, et une sécurité accrue, car leurs données ne quittent jamais l’appareil. Parmi les autres avantages figurent la réduction de la consommation d’énergie dans les centres de données, ce qui en fait une alternative commerciale plus durable.

Le chipset phare alimentera également d’autres fonctionnalités mobiles, telles que l’expérience de prise de photos et de retouche photo, avec des fonctionnalités telles que le rééclairage de l’IA, un Video Magic Eraser et une «AI Pet Suite». Il améliorera également les jeux avec une utilisation intensive du processeur. des jeux multijoueurs et de meilleurs visuels à tous les niveaux.

Qualcomm n’a pas révélé quels téléphones phares arboreront le nouveau chipset. Cependant, il a indiqué que le Snapdragon 8 Elite serait adopté par les principaux fabricants, notamment Samsung, Asus, OnePlus, Oppo, Honor, iQOO, RealMe, Redmi et Xiaomi, le lancement du premier appareil étant prévu dans les semaines à venir.

Divulgation: Le coût du voyage de Sabrina Ortiz à Maui, à Hawaï, pour le Qualcomm Summit a été couvert par Qualcomm, une pratique courante dans l’industrie pour les voyages longue distance. Les jugements et opinions des rédacteurs et éditeurs de ZDNET sont toujours indépendants des sociétés que nous couvrons.