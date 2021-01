Kate Middleton et Prince William a présenté un nouvel ami à quatre pattes à leur famille juste avant la perte de leur chéri cocker Lupo, disent les rapports.

Les deux, parents de Prince George, sept, Princesse Charlotte, 5 et Prince Louis, 2 ans, a ramené à la maison un chiot cocker qui faisait partie d’une portée d’un des frères de Kate James Middletonles chiens de, Luna, plusieurs médias britanniques ont rapporté le dimanche 24 janvier. Le soleil et Le courrier du dimanche.

Le palais de Kensington n’a pas confirmé la nouvelle. Le nom, le sexe et l’apparence du nouveau chiot de la famille n’ont pas été rendus publics.

« Le nouveau chiot est adorable et toute la famille est ravie », a déclaré un ami du couple Le courrier du dimanche. « Ils ont été dévastés lorsque Lupo est décédé, comme tout propriétaire de chien le comprendra, mais ils ont obtenu le nouveau chiot avant sa mort. On espérait qu’un plus jeune chien donnerait de la compagnie à Lupo et lui donnerait un peu plus de vie et d’énergie. »