Le nouveau chef militaire du Gabon, Brice Oligui Nguema, a défilé dans les rues de Libreville

GabonL’armée a déclaré le général Brice Oligui Nguema comme nouveau dirigeant du pays et a célébré son accession au pouvoir en le faisant défiler dans les rues de la capitale, alors que les dirigeants du monde entier condamnaient fermement le coup d’État.

Le général Oligui a été désigné « à l’unanimité » président d’un comité de transition chargé de diriger le pays par des militaires mutins à la télévision nationale gabonaise.

Des images de ce pays d’Afrique de l’Ouest montraient le nouveau dirigeant porté sur les épaules de soldats qui l’acclamaient dans les rues de la capitale Libreville.

Les dirigeants du monde ont critiqué le renversement du gouvernement du président Ali Bongo et ont exprimé leurs inquiétudes quant aux implications mondiales de l’instabilité dans l’ancienne colonie française.

Une douzaine d’officiers supérieurs sont apparus à la télévision pour déclarer un coup d’État, quelques minutes après que l’organisme électoral de ce pays d’Afrique centrale a annoncé que M. Bongo avait remporté un troisième mandat lors d’une élection contestée.

Le coup d’État a marqué la fin du règne de la famille Bongo, qui durait depuis 55 ans.

Suite à l’annonce des chefs militaires, M. Bongo et d’autres hommes politiques ont été assignés à résidence et leurs téléphones ont été saisis.

En publiant une vidéo du centre de détention avant que son téléphone ne lui soit confisqué, M. Bongo a exhorté les gens à descendre dans la rue pour le soutenir et à « faire du bruit ».

Un panneau publicitaire dégradé du président gabonais Ali Bongo Ondimba est visible dans une rue vide de Libreville (PA)

« Je vous appelle à faire du bruit, à faire du bruit, à faire vraiment du bruit », a-t-il déclaré en anglais.

Cependant, l’éviction a déclenché des célébrations dans les rues de Libreville, avec de nombreuses personnes vues danser et chanter. La capitale est un bastion du parti d’opposition qui a perdu les dernières élections.

Il y avait un ressentiment de longue date à l’égard de la famille Bongo parmi certains, car la dynastie était accusée de s’enrichir grâce aux ressources du pays alors que nombre de ses citoyens luttaient pour gagner leur vie.

Le chef de l’ONU, Antonio Guterres, a condamné le coup d’État et a appelé les chefs militaires à assurer la sécurité de M. Bongo et celle de sa famille, a déclaré le porte-parole Stéphane Dujarric.

Le colonel Ulrich Manfoumbi Manfoumbi (au centre), porte-parole du Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI), lisant une déclaration à la télévision (Gabon 24/AFP via Getty Images)

Le Royaume-Uni a également condamné la « prise de pouvoir militaire anticonstitutionnelle » au Gabon.

« Le Royaume-Uni condamne la prise de pouvoir militaire anticonstitutionnelle au Gabon et appelle au rétablissement d’un gouvernement constitutionnel », a déclaré mercredi le ministère des Affaires étrangères, du Commonwealth et du Développement.

« Nous reconnaissons les préoccupations exprimées concernant le récent processus électoral, notamment les restrictions à la liberté des médias. »

Le Canada s’est dit profondément préoccupé par la situation au Gabon et a exigé un retour rapide et pacifique du pouvoir à une gouvernance démocratique et inclusive dirigée par des civils.

Les gens célèbrent leur soutien aux putschistes dans une rue de Libreville le 30 août (Reuters)

Le porte-parole du gouvernement français, Olivier Véran, a déclaré : « Nous condamnons le coup d’État militaire et rappelons notre engagement en faveur d’élections libres et transparentes. »

Le général Oligui, cousin de M. Bongo, était autrefois le garde du corps de son père, a expliqué Désiré Ename, journaliste aux Echos du Nord, un média local. Feu Omar Bongo a dirigé le Gabon pendant 42 ans jusqu’à sa mort en 2009.

Le général a dirigé les services secrets en 2019 avant de remplacer le demi-frère de M. Bongo pour devenir la Garde républicaine gabonaise.

Les habitants font un geste et brandissent un drapeau national du Gabon lors de la fête à Libreville (AFP via Getty Images)

Les putschistes se sont engagés à respecter « les engagements du Gabon envers la communauté nationale et internationale » et ont accusé le président déchu de « gouvernance imprévisible et irresponsable » qui a plongé le pays dans le chaos.

Les putschistes ont déclaré que des personnes autour du président avaient été arrêtées pour « haute trahison des institutions de l’État, détournement massif de fonds publics (et) détournement de fonds financiers internationaux ».

Le fils du président, Noureddin Bongo Valentin, et d’autres personnes figuraient parmi les personnes arrêtées pour corruption et trahison.

Cette capture vidéo montre des partisans du coup d’État acclamant les policiers à Libreville le 30 août. (PA)

Les experts ont prévenu que la prise de pouvoir entraînerait davantage d’instabilité dans la région et que les intentions réelles de prise du pouvoir pourraient résulter de divisions au sein de l’élite dirigeante plutôt que d’efforts visant à améliorer la vie des Gabonais ordinaires.

La famille Bongo est liée à « un détournement systématique des revenus de l’État », mais les derniers événements « doivent être considérés avec beaucoup de prudence, car ils n’offrent aucune garantie de bonne gouvernance et de transition démocratique », a déclaré Sherpa, une association française à but non lucratif.

Le Gabon est membre de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep).

Elle produit quelque 181 000 barils de pétrole brut par jour et sa population souffre d’un chômage élevé malgré une production élevée. Près de 40 pour cent des citoyens gabonais âgés de 15 à 24 ans étaient sans emploi en 2020, selon la Banque mondiale.