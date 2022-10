Le nouveau chef du Trésor britannique vise à calmer les marchés avec une déclaration

LONDRES – Le nouveau chef du Trésor britannique annoncera les détails de ses plans fiscaux et de dépenses lundi, deux semaines avant la date prévue, dans le but de calmer les marchés troublés par les politiques économiques du gouvernement.

Truss a recruté Hunt vendredi après avoir limogé son prédécesseur, Kwasi Kwarteng. Les plans de Truss et Kwarteng pour 45 milliards de livres (50 milliards de dollars) de réductions d’impôts – y compris une réduction de l’impôt sur le revenu pour les plus hauts revenus – sans évaluation de la façon dont le gouvernement les paierait ont fait plonger la livre à un niveau record par rapport aux États-Unis dollar et le coût des emprunts publics s’envolent. La Banque d’Angleterre a été forcée d’intervenir pour acheter des obligations d’État afin d’empêcher la crise financière de se propager à l’ensemble de l’économie.