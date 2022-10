Le nouveau chef du Trésor britannique vise à calmer les marchés avec une déclaration

LONDRES (AP) – Le nouveau chef du Trésor britannique annoncera les détails de ses plans fiscaux et de dépenses lundi, deux semaines avant la date prévue, dans le but de calmer les marchés troublés par les politiques économiques du gouvernement.

Le chancelier de l’Échiquier Jeremy Hunt devrait abandonner davantage les mesures annoncées par le gouvernement de la première ministre Liz Truss le 23 septembre.

Truss a recruté Hunt vendredi après avoir limogé son prédécesseur, Kwasi Kwarteng. Les plans de Truss et Kwarteng pour 45 milliards de livres (50 milliards de dollars) de réductions d’impôts – y compris une réduction de l’impôt sur le revenu pour les plus hauts revenus – sans évaluation de la façon dont le gouvernement les paierait ont fait plonger la livre à un niveau record par rapport aux États-Unis dollar et le coût des emprunts publics s’envolent. La Banque d’Angleterre a été forcée d’intervenir pour acheter des obligations d’État afin d’empêcher la crise financière de se propager à l’ensemble de l’économie.

Le gouvernement a depuis abandonné certaines parties de son plan de réduction des impôts et a annoncé qu’il ferait une déclaration budgétaire à moyen terme le 31 octobre. Mais le marché est resté nerveux et Hunt a décidé qu’il devait faire une déclaration pour calmer les eaux encore plus tôt.

Le Trésor a déclaré qu’il ferait une déclaration publique, suivie d’une déclaration à la Chambre des communes, lundi après-midi. Hunt a passé le week-end en pourparlers de crise avec Truss et a également rencontré le gouverneur de la Banque d’Angleterre Andrew Bailey et le chef du bureau de gestion de la dette du gouvernement.

Le fiasco financier a transformé Truss en un Premier ministre boiteux, et les législateurs conservateurs se demandent s’il faut essayer de l’évincer. Elle a pris ses fonctions il y a à peine six semaines après avoir remporté les élections d’un parti pour remplacer le Premier ministre Boris Johnson. Il a été expulsé en juillet après que des scandales éthiques en série aient pris au piège son administration.

The Associated Press