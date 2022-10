Le nouveau chef du Trésor britannique insiste sur le fait que Truss garde le contrôle

Le nouveau chef du Trésor britannique a insisté dimanche sur le fait que la Première ministre Liz Truss conserve le contrôle de son gouvernement malgré le fait qu’elle ait dû annuler ses politiques économiques emblématiques pendant des semaines dans son mandat de Premier ministre.

Jeremy Hunt a été enrôlé pour diriger le Trésor après que Truss ait limogé Kwasi Kwarteng au milieu d’une pression croissante suite à la réaction turbulente du marché au “mini-budget” de la nouvelle administration.

“Le Premier ministre est en charge”, a déclaré Hunt, un ancien secrétaire aux affaires étrangères et à la santé, à la BBC lorsqu’on lui a demandé s’il détenait désormais tout le pouvoir à Downing Street.

Truss et Kwarteng avaient lentement démêlé les éléments clés de leur vision économique, y compris les réductions d’impôts pour les hauts revenus et l’arrêt de la hausse de l’impôt sur les sociétés, avant que le Premier ministre ne cède à l’instabilité des marchés financiers et à la chute des chiffres des sondages et ne limoge Kwarteng.

Hunt a maintenant déclaré que les impôts augmenteraient et que les dépenses publiques diminueraient, malgré la crise croissante du coût de la vie en Grande-Bretagne.

Il a dit qu’il avait été surpris de recevoir l’appel à revenir au Cabinet, mais qu’il était “honoré” de rejoindre le gouvernement car il partageait le désir de Truss de donner la priorité à la croissance économique.

“Elle a changé la façon dont nous allons y arriver, mais elle n’a pas changé la destination, qui est de faire croître le pays”, a déclaré Hunt.

On ne sait toujours pas si Truss, qui tout au long de la campagne à la direction de cet été a obtenu le soutien d’une majorité de membres du Parti conservateur mais pas de ses législateurs, peut conjurer tout complot visant à l’évincer.

Dimanche, le législateur conservateur Robert Halfon a déclaré à Sky News que de nombreux collègues restaient mécontents et que la situation “doit s’améliorer”.

Le chef de l’opposition, Keir Starmer, a insisté sur l’appel du Parti travailliste à la tenue d’élections générales immédiates pour rétablir la stabilité, affirmant que les conservateurs étaient « au bout du chemin ».

Hunt a suggéré qu’une élection n’est pas une élection imminente, affirmant que Truss sera jugée sur la performance de son gouvernement au cours des 18 prochains mois. Les conservateurs veulent regagner la confiance du public avant tout vote national.

De récents sondages ont placé le Parti conservateur à une part de vote d’environ 25%, bien loin de la part de 42,4% qu’il a reçue en décembre 2019, ce qui a conféré à Boris Johnson, alors chef de file, une majorité dominante au Parlement.

L’actuelle première ministre a fait valoir qu’elle était toujours crédible lors d’une conférence de presse en quatre questions vendredi lorsqu’elle a annoncé la nomination de Hunt.