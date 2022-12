Le nouveau chef du SNP à Westminster annonce un remaniement «dynamique» des bancs avant

Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit sur le Brexit et au-delà pour les derniers titres sur ce que le Brexit signifie pour le Royaume-Uni Inscrivez-vous à notre e-mail Brexit pour les dernières informations

Le nouveau chef du groupe Westminster du SNP a annoncé son remaniement « dynamique » de la première banquette après une série de démissions.

Stephen Flynn a été choisi par le groupe du parti à Westminster plus tôt cette semaine après que son prédécesseur Ian Blackford a quitté le poste qu’il occupait depuis 2017.

M. Flynn, le député d’Aberdeen South, a récemment nié les allégations selon lesquelles il aurait comploté pour évincer M. Blackford.

Alison Thewliss, qui s’est présentée contre M. Flynn lors de la course à la direction, s’est vu confier le rôle des affaires intérieures, tandis que Stuart McDonald, qui s’est présenté à ses côtés, s’est vu confier la justice et l’immigration.

Stewart Hosie a été nommé au poste de porte-parole de l’économie, tandis que David Linden assumera le dossier de la justice sociale.

David Doogan a repris le poste de porte-parole de la défense et Chris Stephens a rejoint les bancs avant dans la position de mise à niveau.

Le remaniement fait suite à l’annonce des députés SNP Chris Law, Pete Wishart et Stewart McDonald qu’ils se retiraient pour aller aux bancs arrière.

Dans sa lettre de démission, M. Wishart a déclaré qu’il était “perplexe” que M. Flynn estime qu’un changement de direction était nécessaire.

Annonçant sa nouvelle banquette avant, M. Flynn a déclaré que son groupe était prêt à porter “l’élan de l’indépendance” à Westminster.

Il a déclaré: «Le groupe de Westminster est à l’avant-garde et prêt à exploiter cet élan, et se concentre entièrement sur la défense des intérêts de l’Écosse et de notre droit démocratique à décider de notre avenir.

“Nous avons une nouvelle équipe dynamique sur le banc de touche et au sein de l’ensemble du groupe, nous avons une mine de talents, d’expérience et d’expertise.

“Nous sommes les mieux placés pour demander des comptes à Westminster et soutenir notre gouvernement écossais et nos collègues de Holyrood dans l’indépendance de l’Ecosse.”

Un nouveau rôle sur l’adhésion à l’UE a été lancé, avec Alyn Smith prenant le poste qui s’attaquera aux impacts de la sortie de l’UE.

M. Flynn a ajouté: «Je voudrais également souhaiter la bienvenue à ceux qui sont nouveaux sur le banc avant, féliciter ceux qui occupent de nouveaux postes et remercier toute l’équipe pour leur travail continu et inlassable.

«Avec les conservateurs et les travaillistes qui soutiennent à la fois le Brexit et refusent la démocratie en faisant obstacle à un référendum sur l’indépendance de l’Écosse, seul le SNP défend vraiment le peuple écossais.

« Le soutien à l’indépendance augmente parce que les gens savent que c’est la seule voie de retour vers l’UE et le seul moyen d’échapper au système brisé de Westminster. L’équipe du SNP Westminster travaillera dur pour y arriver.

Et il a déclaré vendredi à l’émission Drivetime de la BBC qu’il n’avait pas comploté pour devenir le nouveau leader au milieu des rumeurs d’un coup d’État au sein du groupe.

Il a dit bien sur que non.

“Je pense que ce que nous avons vu au cours des derniers jours et des dernières semaines, c’est que certaines personnes regardent un peu trop House of Cards.

“Il y a eu des opinions très mal informées dans le domaine public.”

Et en réponse à la lettre de M. Wishart, il a déclaré: «Ian lui-même a pris la décision de se retirer et c’est à Ian de répondre à toute préoccupation que Pete pourrait avoir à ce sujet.

“Je ne peux pas parler pour Ian à cet égard.”