Le nouveau chef de l’énergie du Royaume-Uni dit que la fracturation est intéressante, nous avons besoin de combustibles fossiles

Lors d’une conversation téléphonique avec la station de radio LBC en avril, et avant son poste dans le cabinet du nouveau Premier ministre Liz Truss, Rees-Mogg a donné un aperçu de la façon dont il pourrait envisager de façonner la politique dans les mois à venir.

LONDRES – Le nouveau secrétaire d’État britannique aux affaires, à l’énergie et à la stratégie industrielle est un législateur qui a récemment appelé à davantage d’extraction de combustibles fossiles de la mer du Nord et a décrit la fracturation comme une “opportunité intéressante”.

“Nous n’essayons pas de devenir net zéro demain, et nous allons avoir besoin de combustibles fossiles dans l’intervalle, et nous devrions utiliser les nôtres, dont nous disposons”, a déclaré Rees-Mogg.

Plus tard, il a doublé le besoin de combustibles fossiles, déclarant que “nous voulons extraire du pétrole de la mer du Nord, nous voulons extraire plus de gaz de la mer du Nord”.

Et sur la fracturation hydraulique, ou fracturation hydraulique, a déclaré Rees-Mogg, “si nous sommes assis sur des tonnes de gaz, cela semble une opportunité assez intéressante.”

Un tel point de vue contraste fortement avec les opinions exprimées par des personnalités de premier plan telles que le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres.

En juin dernier, Guterres a critiqué le nouveau financement pour l’exploration des combustibles fossiles, le qualifiant de “délirant” et appelant à l’abandon du financement des combustibles fossiles.

Aller au nucléaire

Dans son téléphone avec LBC, Rees-Mogg a déclaré qu’il était “très favorable au passage au nucléaire” et “très intéressé par… les réacteurs nucléaires modulaires”.

L’éolien offshore, a-t-il dit, “fournissait une part croissante de notre approvisionnement, et c’est important, mais on ne sait pas toujours où le vent va souffler, c’est le problème, alors que le nucléaire fournit la charge de base”.

Rees-Mogg s’est également montré sceptique quant à l’importance d’agir maintenant lorsqu’il s’agit de déployer des énergies renouvelables et de lutter contre le changement climatique. S’adressant à ChatPolitics en 2014, par exemple, il a dit qu’il « aimerait que mes électeurs aient de l’énergie bon marché plutôt que je n’aimerais qu’ils aient des éoliennes ».

Interrogé sur le climat et le réchauffement climatique, il a proposé la prise suivante. “Je suis tout à fait en faveur de l’élaboration de politiques à long terme, mais je pense qu’essayer de prévoir le climat sur mille ans et les petits pas que vous faites maintenant en ayant la capacité de le changer est irréaliste, et je pense que le coût est probablement inabordable. Vous devez chercher à améliorer les conséquences de tout ce qui peut arriver.