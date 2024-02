Le nouveau chef de l’armée ukrainienne est connu sous le nom de « boucher ». Peut-il battre la Russie ? | Guerre Russie-Ukraine

Le nouveau commandant en chef des forces armées ukrainiennes, le colonel général Oleksandr Syrskyi, s’est bâti une redoutable réputation de commandant militaire dans la guerre contre la Russie, mais il est confronté à des défis majeurs, notamment comment mobiliser de nouvelles forces et lutter contre la corruption dans le pays. les rangs.

Au cours de la semaine dernière, le président Volodymyr Zelensky a limogé la plupart de ses principaux généraux dans le but de « réinitialiser » la gestion des forces armées du pays, décimées, sous-équipées et sous-approvisionnées.

La liste des 15 généraux limogés comprend le populaire commandant en chef Valerii Zaluzhnyi, qui a été remplacé par Syrskyi – décrit par certains comme un « boucher » peu soucieux des pertes en vies humaines. Certains chefs des forces combinées, de la réserve militaire, des forces terrestres et aéroportées, ainsi que certains de leurs adjoints et conseillers, ont survécu à cette sélection.

“La première pensée est qu’il s’agit d’une action absolument sans précédent”, a déclaré Nikolaï Mitrokhin de l’Université allemande de Brême, qui a rédigé des analyses détaillées de la guerre russo-ukrainienne depuis le début du conflit en 2022.

« Apparemment, cela a été coordonné avec le nouveau commandant en chef, Syrskyi, qui a nommé les personnes avec lesquelles il voudrait travailler en équipe », a déclaré Mitrokhin à Al Jazeera.

Cette vague de licenciements fait suite à l’échec de la contre-offensive de l’année dernière pour reconquérir les zones occupées par la Russie dans le sud et l’est de l’Ukraine, à des scandales de corruption, à de terribles retards dans l’aide militaire occidentale et à une gestion chaotique des forces armées.

Cependant, l’ampleur des licenciements reflète la manière dont Zelensky gère l’Ukraine depuis son arrivée au pouvoir en 2019.

“C’est tout à fait dans le style de Zelensky avec sa décision de les licencier tous, non seulement ceux qui ont échoué dans leur travail, mais même ceux qui appartiennent à la mauvaise génération ou à la mauvaise équipe”, a déclaré Mitrokhin.

Les seuls officiers supérieurs qui ont conservé leur poste sont ceux qui ont commandé avec succès des opérations contre la flotte russe sur la mer Noire, ainsi que certains chefs de l’armée de l’air et de la défense aérienne qui « font preuve de succès ou de stabilité en repoussant les attaques russes », a-t-il déclaré. dit.

Défis à venir

Les nouveaux hauts gradés sont confrontés à une série de défis – et la mobilisation est la priorité.

Kiev ne divulgue pas le nombre de victimes sur le champ de bataille, mais Washington estime que l’Ukraine a perdu au moins 70 000 militaires.

Zaluzhnyi, aujourd’hui démis de ses fonctions, souhaitait mobiliser 500 000 hommes, mais Zelenskyy a rejeté l’idée par crainte de protestations populaires et en invoquant les limitations en matière de formation, de logement et d’armement.

Des milliers d’hommes ukrainiens en âge de combattre auraient soudoyé pour quitter le pays – ou traversé illégalement les frontières de l’Ukraine, soit par voie terrestre, soit même en traversant à la nage les eaux glacées de la rivière Prut, près de la Moldavie.

Certains officiers de conscription ont été arrêtés après avoir reçu des pots-de-vin de plusieurs milliers ou dizaines de milliers de dollars pour « libérer » quelqu’un du service militaire et ont désormais amassé d’énormes avoirs en Ukraine et à l’étranger.

Zelensky a licencié chaque officier de conscription régional, les remplaçant par des vétérans expérimentés et contrôlés par les services de renseignement.

Mais les nouveaux nommés n’ont pas réussi à mobiliser suffisamment d’hommes pour couvrir la ligne de front longue de 1 000 km, dans un contexte de pertes de main-d’œuvre dévastatrices.

“Cet homme m’a envoyé mourir comme de la viande”

Pendant ce temps, certains militaires snobent le remaniement des hauts gradés ukrainiens.

Un vétéran chevronné qui s’est enrôlé en 2014, après que les séparatistes pro-russes ont pris les armes contre Kiev dans la région du sud-est du Donbass, et qui venait tout juste de rentrer de la ligne de front, s’est montré particulièrement dédaigneux à l’égard du nouveau général Syrskyi.

“Cet homme m’a envoyé mourir comme si j’étais de la viande”, a-t-il déclaré à Al Jazeera sous couvert d’anonymat, affirmant que les militaires qui se plaignent de leurs supérieurs ou de la corruption finissent par être envoyés sur les sites de première ligne les plus dangereux pour être tués.

Il a affirmé que les médecins avaient pour instruction d’ignorer les blessures mettant leur vie en danger.

“Un homme a perdu deux jambes et a quand même été jugé apte au service”, a-t-il déclaré.

D’autres militaires se seraient plaints de la tactique de « boucher » de Syrsky, qui consiste à négliger les pertes humaines.

Syrskyi a abordé ces préoccupations dans son premier discours public sur son nouveau poste.

“La vie et la santé des militaires ont toujours été et restent la principale valeur de l’armée ukrainienne”, a déclaré Syrsky le 9 février.

L’ancien chef adjoint de l’état-major général des forces armées ukrainiennes a déclaré que Syrskyi était en effet « plus dur » que son prédécesseur.

« À en juger par ses actions antérieures, il a une approche plus dure dans la préparation et l’organisation de l’action et dans la responsabilisation de ses subordonnés », a déclaré le lieutenant-général Ihor Romanenko à Al Jazeera.

Cependant, Syrskyi « est très scrupuleux dans la préparation des hostilités, il entre dans les détails, étudie minutieusement les questions d’approvisionnement, etc. », a déclaré Romanenko.

Succès majeurs sous Syrskyi

À la tête des forces terrestres, Syrskyi a été crédité de deux succès significatifs. L’une d’entre elles a été la défense de Kiev en février et mars 2022, lorsque des dizaines de milliers de soldats russes ont tenté d’encercler la capitale par le nord.

Sous le commandement de Syrskyi, de petits groupes hautement autonomes de militaires et de forces irrégulières ont attaqué les troupes et les véhicules blindés russes, coupé leurs lignes de ravitaillement et utilisé des drones pour des reconnaissances et des attaques surprises.

L’un de ces militaires était Bohdan Yavorsky, dont un groupe de deux douzaines d’hommes a tendu une embuscade à une colonne de véhicules blindés dans la banlieue nord de Kiev, à Bucha.

Ils ont immobilisé la colonne en bombardant le premier et le dernier véhicule et en inondant le reste de grenades et de cocktails Molotov avant de s’enfuir à toute vitesse et d’appeler à un raid aérien pour détruire le reste des véhicules.

« Cette merde puait dans le centre de Bucha pendant un mois jusqu’à ce qu’elle soit retirée », a déclaré Yavorsky à Al Jazeera en août 2022.

Le deuxième grand succès de Syrskyi a également eu lieu en 2022, lorsqu’il a rassemblé clandestinement une infanterie légère dans la région orientale de Kharkiv pour percer les défenses russes et libérer toute la région malgré la supériorité de la Russie en artillerie.

Remédier aux retards dans l’aide occidentale

Un autre défi majeur pour les nouveaux hauts gradés ukrainiens concerne les retards dans l’aide occidentale.

Les 27 États membres de l’Union européenne ont convenu plus tôt ce mois-ci de débloquer 50 milliards d’euros (environ 54 milliards de dollars) d’aide, mais les républicains du Congrès américain, alignés sur le favori présidentiel républicain Donald Trump, s’opposent toujours à un plan de 60 milliards de dollars de la part des États-Unis.

“C’est évident [the EU] ne résoudra pas tout sans les Américains. C’est pourquoi le dilemme américain dure depuis trop longtemps, ce qui n’est absolument pas positif pour nous», a déclaré Romanenko.

Ce retard ne ruine pas l’économie ukrainienne mais est absolument crucial pour l’armée.

« L’économie ne va pas s’effondrer avant la fin de l’année », a déclaré à Al Jazeera l’analyste basé à Kiev, Aleksey Kushch.

« Le principal problème est l’approvisionnement en armes et en munitions. Sans l’aide américaine, il n’y a pas assez d’argent pour cela.»