Le nouveau chef de l’armée pakistanaise prend les rênes de l’armée

ISLAMABAD – Le nouveau chef militaire pakistanais a pris le commandement des forces armées du pays mardi au milieu d’un fossé politique qui s’approfondit entre le gouvernement et le chef de l’opposition populaire, ainsi que d’une menace renouvelée d’un groupe militant clé qui a été à l’origine de dizaines d’attaques meurtrières depuis plus de 15 ans. années. L’armée a toujours exercé une énorme influence au Pakistan, le dirigeant pendant la moitié des 75 ans d’histoire du pays. Mais il combat également des militants locaux et étrangers depuis 2001, date à laquelle le Pakistan est devenu un allié des États-Unis dans la guerre contre le terrorisme. L’alliance a provoqué la colère des militants pakistanais, dont certains ont rejoint les talibans afghans dans la guerre de plusieurs années qui s’est terminée en 2021 avec le retrait des forces américaines et de l’OTAN en Afghanistan.

L’un des principaux défis auxquels sera confronté le nouveau chef de l’armée du pays, le général Asim Munir, sera de savoir comment répondre à la dernière menace des talibans pakistanais, connus sous le nom de TTP, qui a ordonné à ses combattants de reprendre les attaques à travers le pays.

Les talibans pakistanais sont un groupe distinct mais sont des alliés des talibans afghans, qui ont pris le pouvoir en Afghanistan il y a plus d’un an alors que les troupes américaines et de l’OTAN étaient dans la phase finale de leur retrait. La prise de contrôle des talibans en Afghanistan a enhardi le TTP, dont les principaux dirigeants et combattants se cachent en Afghanistan.

Munir, qui est un ancien maître-espion, a remplacé le général Qamar Javed Bajwa, qui a pris sa retraite après un mandat de six ans. Bajwa, au cours de son mandat, avait approuvé une série d’opérations contre les militants pour les expulser des anciennes régions tribales du nord-ouest du pays bordant l’Afghanistan.

Bajwa a également ouvert des pourparlers de paix avec le TTP plus tôt cette année.

Les talibans pakistanais avaient accepté un cessez-le-feu indéfini en mai après des pourparlers avec le gouvernement pakistanais et des responsables militaires dans la capitale afghane, Kaboul.

Le TTP dans un communiqué lundi a mis fin au cessez-le-feu, jurant de nouvelles attaques.

Cela a soulevé des craintes de violence au Pakistan, qui a été témoin de dizaines d’attaques meurtrières, principalement revendiquées par le TTP, un groupe de coordination de plusieurs factions militantes. Les talibans pakistanais étaient à l’origine d’une attaque en 2014 contre une école dirigée par l’armée dans la ville de Peshawar, dans le nord-ouest du pays, qui a tué 147 personnes, pour la plupart des écoliers.

Le changement de commandement militaire de mardi intervient quelques jours après que le Premier ministre Shahbaz Sharif a nommé Munir pour remplacer Bajwa, qui a remis son traditionnel « bâton de commandement » à Munir lors d’une cérémonie sous haute sécurité dans la ville de garnison de Rawalpindi.

Munir a été promu général quatre étoiles par Sharif la semaine dernière pour remplacer Bajwa, qui a pris sa retraite au plus fort de son impopularité. Bajwa est devenu l’un des chefs de l’armée les plus controversés cette année lorsque le chef de l’opposition Imran Khan l’a accusé d’avoir renversé son gouvernement dans le cadre du complot américain, une accusation niée par Sharif, les États-Unis et l’armée.

Dans son discours, Bajwa a félicité Munir et a espéré que pendant son mandat, la défense du pays sera encore renforcée. Bajwa a servi dans l’armée pendant 44 ans.

Khan, une ancienne star du cricket devenue politicienne, a été évincé lors d’un vote de censure au Parlement et il souhaite que de nouveaux dirigeants militaires mettent fin aux troubles politiques. Le chef de l’armée est largement considéré comme le dirigeant de facto au Pakistan.

L’approche de Munir face à la querelle politique persistante n’était pas claire.

Munir a pris le commandement de l’armée au milieu d’une impasse entre Khan et Sharif qui dit que les prochains scrutins auront lieu comme prévu en 2023. Jusqu’à présent, l’armée a publiquement déclaré qu’elle ne jouerait pas de rôle dans la politique, ce qui signifie que c’était à Sharif. gouvernement et Khan pour résoudre tout problème politique.