Le nouveau chef de la police de Sandwich rencontrera des membres de la communauté dans le cadre de Coffee with a Cop – Shaw Local

Le chef de la police de New Sandwich, Kevin Senne, prévoit de s’asseoir avec les membres de la communauté la semaine prochaine autour d’une tasse de café et d’entendre ce qu’ils ont à dire.

De 9 h à 10 h le 4 octobre, Senne et d’autres membres du service de police de Sandwich seront au Dearborn Cafe, 220 Indian Springs Drive, Sandwich, dans le cadre de Café national avec un flic day, une journée dédiée à encourager la communication et les interactions positives entre les forces de l’ordre et le public.

La journée a débuté dans le cadre de la Semaine nationale de la police de proximité en 2016 et se poursuit désormais chaque année le premier mercredi d’octobre.

« Il s’agit simplement d’une conversation avec la communauté pour voir comment nous allons et quels types de besoins ils pourraient avoir et quels types de choses ils aimeraient que nous fassions », a déclaré Senne, qui a débuté le 11 septembre en tant que directeur municipal. nouveau chef de la police.

Senne a souligné que c’est une façon pour les membres de la communauté de rencontrer des policiers dans un environnement plus détendu.

«C’est plus personnalisé», dit-il. «Ils entendent certaines de nos histoires et voient à quel point nous sommes pareils. Nous avons des familles et eux ont des familles. Nous sommes en mesure de partager ce genre d’histoires, donc tout n’est pas lié à la police. Et c’est pour cela que Coffee with a Cop est conçu : une opportunité de pouvoir parler de n’importe quoi.

Le service de police de Sandwich interagit régulièrement avec la communauté. Par exemple, le département a participé aux récentes activités de retrouvailles de Sandwich High School ainsi qu’à Taste of Sandwich.

De plus, le département a participé à trois exercices de sécurité dans les écoles.

«C’est de cela qu’il s’agit, il s’agit de bâtir ces liens», a déclaré Senne.

Senne a prêté serment en tant que nouveau chef de la police de Sandwich lors de la réunion du conseil municipal de Sandwich le 5 septembre. Il s’agit d’un ancien commandant de la police d’Elgin.

Lors de leur réunion du 21 août, les membres du conseil municipal de Sandwich ont approuvé à l’unanimité la nomination de Senne par le maire Todd Latham au poste de nouveau chef de la police de la ville. La ville a décidé de ne pas renouveler le contrat du chef de la police Jim Bianchi, dont le contrat expirait fin avril. Il était chef de la police depuis septembre 2013.

Senne travaillait pour le service de police d’Elgin depuis 2001. Il est policier depuis 1998.