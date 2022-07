Le nouveau chef de la justice pour mineurs de Caroline du Sud pousse les réformes

COLUMBIA, SC (AP) – Redresser les prisons pour mineurs chroniquement dangereuses de Caroline du Sud est désormais le travail d’un procureur qui a envoyé certains de ces enfants en prison.

La directrice du Département de la justice pour mineurs, Eden Hendrick, dirige l’agence en difficulté après la démission de deux de ses prédécesseurs à la suite d’audits d’État qui ont révélé des défauts majeurs, allant d’une force de police interne “inutile et inefficace” à une incapacité à assurer la sécurité des enfants.

“Nous menons cette bataille depuis longtemps”, a déclaré Hendrick dans une interview à l’Associated Press. “J’ai bon espoir que maintenant que cela commence à s’imposer, et que nous pourrons réellement commencer à fournir à ces jeunes les vrais services dont ils ont besoin.”

Les horreurs détaillées dans les témoignages des législateurs et des enquêteurs incluent la détention d’enfants à l’isolement dans de petites cellules en béton pendant des mois et des dizaines d’attaques violentes par des pairs et des gardes. Des membres du personnel ont attaché, étouffé, giflé et même mordu des enfants dont ils avaient la charge, a constaté la division des droits civils du ministère américain de la Justice.

Hendrick a été confirmé en mai peu de temps avant que l’agence n’accepte de réformer radicalement la principale prison pour mineurs. Les correctifs comprennent l’installation d’un système de surveillance moderne, la révision des règles de recours à la force, la réduction de l’isolement cellulaire et la garantie que les enfants ont des activités physiques et récréatives.

Hendrick, qui a pris ses fonctions de directeur par intérim en septembre, demande du temps pour changer à la fois les prisons et la culture d’une agence dont les employés se sentent souvent oubliés et non appréciés.

Les partisans de la réforme veulent donner une chance à Hendrick, mais entre-temps ont poursuivi l’État sur la portée du règlement, exigeant une refonte complète qui comprend quatre autres installations.

Hendrix a déclaré que la mise à niveau du système de surveillance par les législateurs financée il y a deux ans est presque terminée et garantira qu’il n’y a aucun endroit où les caméras ne peuvent pas surveiller, éliminant les angles morts où les mineurs et le personnel savent qu’une agression ne sera pas enregistrée.

Hendrick a également reçu 20 millions de dollars ce mois-ci pour l’une de ses principales priorités – la construction d’un centre de traitement séparé de 20 lits pour les mineurs atteints de maladie mentale grave. Ces détenus reçoivent des soins inadéquats dans les prisons ordinaires, ce qui crée des perturbations chronophages et dangereuses pour le personnel et les autres mineurs.

Le budget comprend également 8 millions de dollars pour une sécurité supplémentaire, 1,6 million de dollars pour les augmentations et les primes d’embauche et 1,5 million de dollars pour mettre à niveau le système de visites virtuelles des prisons.

Ailleurs, elle fait ce qu’elle peut – comme installer des micro-ondes pour que le personnel puisse manger des repas chauds tout en gardant un œil sur ses charges – et se réjouit de pouvoir offrir les salaires nécessaires pour embaucher plus de personnes.

Les prisons pour mineurs de Caroline du Sud portent l’héritage de plus d’une décennie sous surveillance fédérale il y a environ 20 ans. Les juges ont été stupéfaits que les enfants soient traités comme des criminels endurcis qui ne peuvent pas être réformés s’ils reçoivent des conseils, un traitement contre la toxicomanie et des opportunités d’éducation et de travail.

“Eden est nouvelle dans son rôle, mais c’est un système, un département qui est en ruine et qui ne respecte pas ce que la Constitution exige depuis des décennies. Je ne suis pas particulièrement favorable à l’argument “faites-nous confiance, nous réparons le problème” », a déclaré Allen Chaney, avocat à l’ACLU de Caroline du Sud.

Les deux derniers administrateurs ont été expulsés – Sylvia Murray en 2017 après avoir échoué à contrôler les émeutes liées aux gangs, et Freddie Pough l’année dernière avec des législateurs en colère contre un débrayage des employés.

“Ce qui intéresse nos enfants, c’est que les choses s’améliorent, pas des promesses”, a déclaré Chaney.

Des problèmes similaires sont évidents dans tout le pays. Au Texas, les autorités fédérales ont récemment commencé à enquêter sur cinq détentions pour mineurs, a déclaré Amy Borror, experte en systèmes judiciaires pour mineurs au Gault Center, une organisation à but non lucratif basée à Washington, DC.

“Vous ne pouvez pas agir assez rapidement lorsque des enfants sont hébergés dans ces conditions”, a déclaré Borror. “Nous leur faisons du mal tous les jours, nous causons des traumatismes, nous demandons plus de problèmes sur la route.”

L’argent supplémentaire ne garantit pas de meilleurs résultats. Le Texas a dépensé 31% de plus pour la justice pour mineurs et la Caroline du Sud 27% de plus au cours de la dernière décennie, selon le Justice Policy Institute, qui vise à faire de l’emprisonnement des enfants un dernier recours.

Mais les dépenses peuvent aider: la Géorgie a dépensé 24% de plus, en se concentrant sur les programmes communautaires plutôt que sur les prisons pour jeunes, et a vu une baisse de 20% du nombre de mineurs en prison, selon le rapport Sticker Shock du groupe.

Les défenseurs notent que les abus et la négligence ont un impact disproportionné sur les enfants noirs, qui représentent la plupart des charges de l’agence de Caroline du Sud.

Dans le procès de l’ACLU, un avocat a déclaré que les conditions actuelles “rappellent étrangement” ce à quoi ses clients sont confrontés dans le couloir de la mort et ce que les enfants ont vécu dans les années 1990. Le costume décrit des combats entre des ailes entières d’enfants et des mineurs craignant des attaques nocturnes s’ils prennent des somnifères.

Une mère a déclaré que son fils de 14 ans avait été attaqué des dizaines de fois par d’autres enfants et gardiens au cours de ses années de détention et avait été placé pour sa propre protection à l’isolement, où il avait du mal à obtenir une éducation en utilisant des feuilles de travail occasionnelles.

Un garde a retenu le garçon lors d’une attaque par des jeunes. Des enfants l’ont battu avec des caisses de lait, des serrures et des tuyaux arrachés au plafond, a rapporté la mère dans des documents judiciaires. À cause de la pandémie, elle n’a pu voir ses blessures que lors d’appels vidéo.

À l’échelle nationale, le nombre d’enfants détenus dans des prisons restrictives ou des établissements de type carcéral a considérablement diminué au cours des deux dernières décennies.

La Caroline du Sud ne suit pas cette tendance.

Un changement de 2019 augmentant l’âge minimum auquel les adolescents pouvaient être jugés en tant qu’adultes de 17 à 18 ans a placé plus d’enfants dans le système pour mineurs, et les fermetures de tribunaux pendant la pandémie de COVID-19 les y ont maintenus, selon Hendrick.

Législation pour diminuer le nombre de mineurs incarcérés, établir des programmes de déjudiciarisation et une déclaration des droits des enfants, limiter les durées de probation et interdire les engagements pour les délits d’état est mort après avoir quitté un comité sénatorial ce printemps.

Malgré les revers, Alexsandra Chauhan, qui partageait les salles d’audience avec Hendrick en tant que défenseur public, lui attribue le mérite d’avoir mis moins d’enfants en isolement et plus en thérapie, ainsi que la révision des caméras de sécurité.

« Elle a gagné mon respect jour après jour. Je vois vraiment les changements qu’elle a mis en œuvre et je reconnais vraiment la difficulté de son travail », a déclaré Chauhan, qui travaille avec les défenseurs des mineurs à la Commission de l’État sur la défense des indigents.

—-

Michelle Liu était membre du corps de l’Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales pour faire des reportages sur des problèmes sous-couverts. Suivez-la sur twitter.com/@mchelleliu

Michelle Liu, l’Associated Press