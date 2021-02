Le nouveau chef de la CDU, Armin Laschet, critique la dépendance du gouvernement à l’égard des taux d’incidence du COVID

Armin Laschet, le nouveau chef de l’Union chrétienne-démocrate (CDU) d’Allemagne, a mis en garde contre le contrôle de la pandémie en se basant uniquement sur les taux d’incidence dans des commentaires qui semblaient critiquer la stratégie actuelle du gouvernement COVID-19.

« Vous ne pouvez pas toujours inventer de nouvelles valeurs limites pour éviter que la vie ne se reproduise », a déclaré Laschet lors de la réception du Nouvel An numérique de l’association de l’état du Bade-Wurtemberg du Conseil économique de la CDU.

« Nous ne pouvons pas mesurer notre vie entière uniquement par les taux d’incidence », a-t-il déclaré, soulignant que la société et l’économie sont également préjudiciables.

Laschet, également ministre-président de l’État le plus peuplé d’Allemagne de Rhénanie du Nord-Westphalie, a souligné que le virus et ses mutations doivent être pris au sérieux.

Mais il pense que « l’attitude populaire est de tout interdire, d’être strict, de traiter les citoyens comme des enfants mineurs », a-t-il déclaré lors de la réunion, selon le journal BILD.

La chancelière Angela Merkel (CDU) et le Premier ministre bavarois Markus Söder se sont prononcés contre un assouplissement trop rapide des restrictions en ouvrant des écoles et des magasins.

Lors de la réunion fédérale-État la semaine dernière, les chefs de gouvernement des États et Mme Merkel ont convenu de prolonger le verrouillage actuel jusqu’au 7 mars.

Merkel a déclaré la semaine dernière que pour assouplir les mesures de verrouillage, le taux d’incidence sur sept jours devait être de 35 nouvelles infections pour 100 000 habitants au milieu de l’émergence de nouvelles variantes.

« La position d’Armin Laschet est problématique. La valeur limite de 35 n’a pas été » inventée « mais dérivée de la valeur R plus élevée de la mutation B117 », a tweeté Karl Lauterbach, membre du Parti social-démocrate (SPD) au parlement et un professeur d’épidémiologie, qui faisait référence à la transmissibilité supérieure de la variante britannique.

« Les citoyens ne sont pas non plus » patronnés « , mais protégés par des règles légitimées au parlement. Bien sûr, nous aurions aimé ouvrir les écoles. Mais une troisième vague se profile, et donc les ouvertures d’écoles dans les pays doivent être préparées », a ajouté Lauterbach.

Katja Mast, la vice-présidente du groupe parlementaire SPD, a déclaré que quiconque parle « d’inventer des valeurs limites » comme Laschet détruit la confiance dans les mesures contre le coronavirus « .

En Allemagne, le nombre de nouvelles infections à COVID est en baisse dans tout le pays.

L’Institut Robert Koch (RKI) rapporte un taux d’incidence national sur sept jours de 59, et le nombre de décès liés aux coronavirus diminue lentement.

L’Allemagne a enregistré 2,35 millions de cas depuis le début de la pandémie et plus de 65 000 décès.