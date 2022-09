Le nouveau chef de la banque de la Fed cible la crypto et le changement climatique comme priorités absolues

Le nouveau régulateur bancaire de la Réserve fédérale a présenté un vaste programme dans un discours mercredi qui a poussé à l’action sur les pièces stables, les préparations au changement climatique et à la fois la sécurité et l’équité du secteur financier.

Le gouverneur de la Fed, Michael Barr, dont le titre de vice-président chargé de la supervision lui confère de larges pouvoirs sur les banques du pays, a prononcé son premier discours politique depuis sa confirmation par le Sénat.

Parmi ses priorités : pousser le Congrès à adopter une réglementation complète sur les stablecoins, ou les crypto-monnaies rattachées à d’autres actifs, souvent des devises.

Il a également déclaré que l’année prochaine, la Fed lancera un exercice “pour mieux évaluer les risques financiers à long terme liés au climat auxquels sont confrontées les plus grandes institutions”.

Et il a déclaré que la promotion d’un système non seulement financièrement solide mais également équitable, en particulier pour ceux qui se situent au bas de l’échelle des revenus et qui ont moins accès aux services bancaires, serait une priorité majeure.

“L’équité est fondamentale pour la surveillance financière, et je m’engage à utiliser les outils de réglementation, de supervision et d’application afin que les entreprises et les ménages aient accès aux services dont ils ont besoin, aux informations nécessaires pour prendre leurs décisions financières et à la protection contre les traitements injustes. “, a déclaré Barr dans un discours à la Brookings Institution à Washington, DC

Barr préside désormais un système financier qui est généralement considéré comme bien capitalisé mais qui a toujours été touché par des perturbations du marché nécessitant l’intervention de la Fed au début de la crise de Covid. La montée en puissance des crypto-monnaies et des pièces stables a également posé des défis à la Fed, qui explore sa propre monnaie numérique potentielle.

Il a appelé à une surveillance accrue de l’industrie de la cryptographie et des risques qu’elle pose.

“Les stablecoins, comme d’autres fonds privés non réglementés, pourraient poser des risques pour la stabilité financière”, a déclaré Barr. “Je pense que le Congrès devrait travailler rapidement pour adopter une législation indispensable pour amener les pièces stables, en particulier celles conçues pour servir de moyen de paiement, à l’intérieur du périmètre réglementaire prudentiel.”

Sur le changement climatique, Barr a pataugé dans un domaine qui a attiré les critiques de certains dirigeants républicains du Congrès qui pensent que la Fed outrepasse son mandat.

Barr a déclaré que la Fed voulait comprendre les risques que les événements climatiques font peser sur le système, tout en reconnaissant que l’intérêt de la banque centrale sur la question est “important, mais étroit”.

Avec l’Office of the Comptroller of the Currency et la FDIC, la Fed travaille sur les moyens qu’elle souhaite que les banques « identifient, mesurent, surveillent et gèrent les risques financiers du changement climatique. En outre, nous réfléchissons à la manière de développer et de mettre en œuvre des analyses de scénarios de risques climatiques.”

Sur la question de l’équité, Barr a déclaré qu’il souhaitait un système qui offre aux consommateurs un accès aux services et aux informations pour les protéger contre les abus.

“Alors que les produits financiers innovants se développent et se développent rapidement, l’enthousiasme peut dépasser la bonne évaluation des risques”, a-t-il déclaré. “Comme nous l’avons vu avec la croissance des actifs cryptographiques, dans un marché en croissance rapide et volatil, les participants peuvent en venir à croire qu’ils comprennent les nouveaux produits pour apprendre que ce n’est pas le cas, puis subir des pertes importantes.”

Barr a déclaré qu’il travaillerait également pour s’assurer que les banques qui participent à des efforts liés à la cryptographie aient mis en place des contrôles des risques.