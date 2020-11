Le nouveau chef de cabinet de Boris Johnson dirige une organisation caritative qui a critiqué la réduction de l’aide étrangère

Le nouveau chef de cabinet de Boris Johnson au 10 Downing Street est un ancien banquier et fonctionnaire du Trésor qui dirige une organisation caritative qui a critiqué les coupes du gouvernement dans l’aide étrangère.

M. Rosenfield, qui a servi pendant une décennie au Trésor, ne pouvait pas être plus éloigné de la clique iconoclaste autour de Cummings, qui se moquait des fonctionnaires et faisait de la publicité pour des «bizarres et inadaptés» de l’extérieur de la bulle de Westminster pour prendre des emplois au n ° 10.