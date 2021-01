Les responsables de la nouvelle administration Biden ont préparé le pays à des difficultés persistantes dans les jours qui ont suivi l’inauguration, le président élu prenant le contrôle d’une économie en difficulté et une flambée de coronavirus en moins de trois jours.

Ron Klain, nouveau chef de cabinet du président élu Joseph R. Biden Jr., avait de mauvaises prévisions concernant l’évolution de l’épidémie de coronavirus dans les premières semaines de la nouvelle administration, prévoyant qu’un demi-million d’Américains seraient morts des suites de la crise. coronavirus à la fin du mois de février. Le bilan actuel avoisine les 400 000.

« Le virus va s’aggraver avant de s’améliorer », a déclaré M. Klain lors d’une apparition sur « L’état de l’Union » de CNN. «Les personnes qui contractent le virus aujourd’hui commenceront à tomber malades le mois prochain, ce qui augmentera le nombre de morts à la fin de février, voire en mars, il faudra donc un certain temps pour inverser la tendance.»

Les décès quotidiens dus au virus aux États-Unis sont passés à près de 4000 par jour, et les Centers for Disease Control and Prevention ont sonné l’alarme sur une variante à propagation rapide et beaucoup plus contagieuse du coronavirus qui, selon elle, deviendra la principale source d’infection en le pays d’ici mars, alimentant potentiellement une nouvelle vague de cas et de décès.