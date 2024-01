Le nouveau chef artistique de Malashock Dance parle de connexion et de « danses de tous les jours »

Un grand changement dans la vie peut souvent nécessiter un processus en trois étapes. Que faut-il apporter, que laisser derrière soi et à quoi se connecter pour aller de l’avant.

Pour Christopher K. Morgan, qui a pris ses fonctions de nouveau directeur artistique de Malashock Dance ce mois-ci, le grand déménagement d’Hawaï à San Diego s’est étonnamment déroulé sans stress.

Lui et son mari – le metteur en scène Kyle Lang, qui dirigera la production de « Don Giovanni » de l’Opéra de San Diego le mois prochain – ont quitté leur domicile à Maui en novembre dernier.

Le canapé a été laissé sur place, les voitures et le meuble à valeur émotionnelle ont été expédiés et sont arrivés à temps.

“Nous avons dû être cruciaux sur ce que nous voulions prendre et ce que nous devions laisser passer”, a déclaré Morgan avec soulagement.

«Nous avons passé Thanksgiving avec mes parents dans le comté d’Orange et quatre jours plus tard, toutes nos affaires sont arrivées pour l’appartement. Nous avons eu de la chance.

Portrait de Christopher K. Morgan, le nouveau directeur artistique de la Malashock Dance Company, présenté ici dans leur studio Liberty Station le mardi 9 janvier 2024 à San Diego. (KC Alfred/L’Union-Tribune de San Diego)

Se connecter avec la communauté de la danse de San Diego était, pour Morgan, une expérience de bouclage de la boucle.

Dans les années 1990, son premier emploi professionnel était chez Malashock Dance et lui et le directeur fondateur John Malashock sont restés en contact au fil des ans, avec Lauren Christie, une danseuse actuelle de la compagnie Malashock qui était une ancienne élève de Morgan.

Morgan, qui est hawaïen, a beaucoup voyagé et arrive à San Diego avec une longue liste de réalisations.

Il est né en Californie, le plus jeune de huit enfants, et a vécu à l’étranger, à New York, Washington, DC et Maui.

Morgan a complété ses programmes de licence et de maîtrise à l’Université du Maryland et ses résidences dans plus de 20 conservatoires et établissements d’enseignement supérieur.

Il siège au Conseil national des arts et dirige pendant l’été Art Omi: Dance, une résidence collaborative annuelle pour chorégraphes internationaux à New York qui se concentre sur la construction d’une communauté artistique.

Morgan copréside également l’Association des professionnels des arts du spectacle et a récemment assisté au rassemblement.

« Il s’agit d’un rassemblement annuel qui se tient chaque année à New York et rassemble des milliers de professionnels des arts du monde entier », a-t-il expliqué.

« En tant qu’artiste, je suis impliqué depuis des années et Molly Puryear, notre directrice exécutive (chez Malashock), me rejoindra. Je suis ravi d’élargir nos liens à San Diego avec Malashock Dance et ce réseau international dont je fais partie.

En tant que nouveau directeur artistique, l’une des premières tâches de Morgan a été d’aider à choisir les 10 chorégraphes qui ont auditionné pour « Everyday Dances III ». La production de quatre jours, qui s’ouvre jeudi dans les studios de la compagnie à Liberty Station, donnera à chaque danseur environ sept minutes pour présenter une œuvre originale.

Les candidats venaient de toutes les étapes de leur carrière, depuis des professeurs de danse qualifiés jusqu’à de jeunes artistes désireux de voir leurs idées de mouvement se réaliser.

“C’était en fait un processus de sélection très difficile”, a déclaré Morgan. « Il y avait plus de 30 candidats. Ce qui est beau, c’est qu’il y avait un vrai mélange. Nous avons tous beaucoup apprécié la diversité des styles artistiques mais aussi la diversité des carrières.

Morgan a fait partie d’un panel avec le directeur fondateur de l’entreprise, John Malashock, la directrice exécutive de Puryear et la membre du conseil d’administration, Maria Benjamin.

Le directeur artistique de Malasock Dance, Christopher K. Morgan, dans les studios de la compagnie à Liberty Station, le 9 janvier. (KC Alfred/L’Union-Tribune de San Diego)

Les chorégraphes choisis pour interpréter des œuvres dans « Everyday Dances III » incluent Kyle et Gina Bolles Sorensen, fondateurs du Somebodies Dance Theater ; Jessica Rabanzo-Flores, une danseuse de la compagnie Malashock qui a créé une œuvre inspirée du livre « Les femmes qui courent avec les loups » ; la prolifique chorégraphe/professeur de danse Khamla Somphanh ; et la nouvelle venue Megan Curet, qui a obtenu une maîtrise en études de danse de l’Université de Roehampton à Londres et a déménagé de New York à San Diego.

«Je considère Everyday Dances comme le germe d’une idée que j’aimerais développer davantage dans les années à venir, pour aider ces chorégraphes qui aspirent à donner plus de poids au travail», a souligné Morgan.

« Les connexions et le réseau que j’ai bâtis au cours de ma carrière constituent également une autre phase de cette vision. Comment puis-je tirer parti de cette position à San Diego pour présenter ces chorégraphes, s’ils sont intéressés, à ces réseaux nationaux et leur offrir des opportunités en dehors de la communauté de San Diego ?

En observant les chorégraphes de « Everyday Dances III » et en considérant l’écosystème de la communauté de la danse de San Diego, Morgan a réfléchi aux besoins.

« Le nombre de chorégraphes en activité et en herbe dans la communauté m’a vraiment surpris », a-t-il déclaré.

« Je ne savais pas que c’était si gros, pour être honnête. Ce qui me paraît de plus en plus clair, c’est qu’il faut encore davantage de soutien pour ces artistes. Espace pour faire du travail. Financement permettant aux chorégraphes de rémunérer leurs danseurs. Il existe un financement local décent à San Diego, mais de nombreux artistes indépendants n’y ont pas droit. Alors, comment pouvons-nous, en tant qu’institution un peu plus grande, contribuer à soutenir ces travaux ?

Malasock Dance présente : Everyday Dances III

Quand: 19h30 jeudi et vendredi ; 14h30 et 19h30 samedi et 28 janvier

Où: Théâtre Malashock Dance Studio 2650 Truxtun Road, Suite 200, Liberty Station, Point Loma

Des billets: 40 $, général ; 35 $, aînés et militaires ; 20 $, étudiants; La réception VIP le samedi (comprend le vin, la nourriture et un billet pour une place privilégiée) coûte 100 $

En ligne: malashockdance.org

Luttrell est un écrivain indépendant.