Le nouveau char IA israélien d’une valeur de plusieurs millions de dollars offre une vision totale du champ de bataille : « Une nouvelle ère »

Israël a dévoilé le char « Barak », sa dernière avancée militaire basée sur l’intelligence artificielle (IA), promettant une « nouvelle ère » dans les capacités de combat.

« Le char Barak est très innovant : il porte nos capacités de manœuvre à un autre niveau et constitue une expression claire de nos capacités technologiques », a déclaré le ministre israélien de la Défense (IMOD), Yoav Gallant, à propos du char, dont le nom se traduit par « foudre ». «

« Je voudrais exprimer ma gratitude aux ingénieurs de l’administration des chars et des APC, des forces terrestres israéliennes et à tous ceux impliqués dans le processus professionnel », a-t-il ajouté.

Le char Barak de cinquième génération introduit une capacité de sensibilisation à 360 degrés, offrant une vision totale du champ de bataille. Dans une vidéo qui présente des segments animés pour démontrer le potentiel du char, un opérateur de Tsahal est capable d’identifier des cibles devant et derrière son char grâce à un casque spécialement conçu qui l’aide à filtrer les données du champ de bataille.

Le char communique également les informations de manière transparente à un autre char à proximité, qui peut immédiatement répondre aux données et identifier la cible.

Les équipages des chars disposeront d’appareils à écran tactile pour les aider à utiliser des applications « uniques » avec lesquelles les opérateurs se familiariseront davantage au fil du temps.

Le Barak possède également des « capacités avancées d’observation et de nuit » qui permettent aux équipages de chars de s’engager dans des combats rapprochés, grâce à la collecte et au partage de renseignements améliorés et à jour rendus possibles par une nouvelle « infrastructure de capteurs » large et fiable avec la capacité d’analyser plus précisément le terrain.

Les commandants militaires israéliens ont souligné la valeur continue des chars dans l’armée, le directeur général de l’IMOD (réserve) Eyal Zamir qualifiant les chars de « l’épine dorsale du corps blindé et des combats au sol ».

Cependant, il a noté que les Barak ont ​​créé une « nouvelle ère » pour le combat et une « percée sur le champ de bataille moderne ».

Brick. Le général Oren Giber, chef de la direction de la Défense Merkava et des véhicules blindés, a déclaré que le Barak établit un « niveau très élevé d’excellence technologique » pour les Forces de défense israéliennes (FDI) grâce à « un système d’arme unique », le « haut- une technologie de qualité » ajoutée et une « flexibilité intégrée ».

Le coût du char n’a pas été divulgué, mais Defense News a noté que les responsables l’ont assimilé à un coût à peu près équivalent à celui du Merkava 4M, qui coûte environ 3,5 millions de dollars malgré les progrès technologiques et les ajouts au Barak.

Le développement du Barak a pris cinq ans et la production de masse a commencé le mois dernier. Le dévoilement du char a eu lieu environ deux décennies après l’introduction du Merkava, que les responsables estiment que le Barak remplacera d’ici la fin de 2025 dans la 401e brigade.

Les responsables prévoient également de produire des « dizaines » de chars chaque année pour moderniser davantage la force.

« L’année dernière, la 401e brigade blindée s’est occupée de l’absorption et de l’assimilation du char Barak dans la brigade », a déclaré le colonel Beni Aharon, commandant de la 401e brigade blindée.

« La brigade a investi dans l’apprentissage des capacités du char face à la nature du combat et de son utilisation au combat, dans la formation des membres de l’équipage et des responsables, et dans la coopération du char avec d’autres armes antichar avancées », a-t-il ajouté. a-t-il expliqué, ajoutant que la brigade considérait l’ajout du Barak comme une « formidable opportunité » d’améliorer l’efficacité opérationnelle.

« La 401e Brigade blindée considère le char Barak comme un événement historique et une mission nationale pour la victoire lors de la prochaine campagne », a-t-il ajouté. « Nous avons eu le privilège d’être la première brigade blindée à recevoir le char Barak et, par conséquent, une grande responsabilité repose sur nos épaules : notre mission est de l’accomplir avec distinction. »