Le nouveau chapitre de la NASA dans l’exploration spatiale humaine en attente alors que le lancement d’Artemis est reporté

Des milliers de personnes sont rassemblées dans et autour du Kennedy Space Center en Floride, attendant avec impatience le premier vol spatial de la “méga fusée lunaire” de la NASA – et, plus important encore, de son vaisseau spatial Orion, qui se dirigera vers la lune.

Mais la NASA a enduré plusieurs problèmes lundi matin. Premièrement, c’était le temps peu coopératif, avec des orages retardant la charge propulsive de la fusée.

Une fois qu’ils ont eu le feu vert pour remplir les réservoirs – qui contiennent au total 2 778 492 litres d’eau, soit l’équivalent de 41 piscines de propulseur – ils ont rencontré un autre problème : le remplissage en oxygène liquide et en hydrogène liquide à des taux inacceptables l’un par rapport à l’autre. .

Et enfin, l’un des systèmes de lancement spatial (SLS) – la fusée elle-même – a rencontré un autre problème.

Les fuites de carburant ont finalement forcé la NASA à annuler le lancement de sa nouvelle fusée lunaire. La prochaine tentative de lancement n’aura pas lieu avant vendredi au plus tôt.

C’est le début de la mission Artemis, Artemis I. Bien qu’il n’y ait pas d’équipage à bord – à l’exception de trois mannequins et d’un Snoopy en peluche – c’est une étape cruciale pour le retour des humains dans l’espace.

Artemis II devrait être lancé en 2024 ou 2025, avec quatre astronautes qui orbiteront autour de la Lune, dont un Canadien.

La dernière fois que quelqu’un s’est rendu sur la Lune, c’était en décembre 1972.

Le temps le long de la Space Coast a été pour le moins tumultueux. Au cours de la semaine dernière, les températures ont été d’environ 32 °C avec un humidex de 42 °C et des orages. Samedi, deux tours de foudre autour de la fusée ont été frappées à trois reprises.

La foudre frappe le système de protection de la rampe de lancement 39B alors que la fusée Space Launch System (SLS) de la NASA, avec le vaisseau spatial Orion à bord, se trouve sur la plateforme samedi. (NASA/Bill Ingalls)

À quoi s’attendre

Dans les 10 premières minutes après le décollage, il se passe beaucoup de choses. Les propulseurs à fusée solide se séparent, le système d’abandon du lancement est largué et l’étage central – le gros réservoir orange – se sépare et retombe sur Terre. À 8 h 51 HE, les panneaux solaires d’Orion, utilisés pour alimenter le vaisseau spatial, se déploient, ce qui prendra environ 12 minutes.

Ensuite, Orion doit se mettre en position pour se diriger vers la lune. Pour ce faire, il existe plusieurs manœuvres, qui se poursuivent tout au long de la journée, que la NASA surveillera de très près.

Si tout se passe bien, Orion effectuera un voyage aller vers la lune qui se poursuivra cinq jours après son lancement. Une fois là-bas, il doit se déplacer sur une orbite très particulière qui prendra encore trois jours.

Enfin, 35 jours après le départ d’Orion de la Terre, le vaisseau spatial commencera son voyage de retour, où il devrait s’écraser dans l’océan Pacifique au large de San Diego le 10 octobre.

Après le retour d’Orion chez lui, la NASA évaluera tous les systèmes et tests qu’ils ont effectués en cours de route, en préparation d’Artemis II.

Les astronautes de l’Agence spatiale canadienne Jeremy Hansen et Joshua Kutryk – l’un des quatre astronautes canadiens qui pourraient participer à cette mission Artemis II – étaient au Centre spatial Kennedy avant le lancement et ont déclaré que la mission Artemis I n’était que la première étape.

“En fin de compte, nous retournerons sur la Lune, mais cette fois-ci, c’est complètement différent. Non seulement nous irons dans un endroit différent, il y aura de nouvelles sciences, de nouvelles technologies, mais nous avons aussi les yeux sur Mars”, a-t-il ajouté. dit Hansen.

“C’est un terrain d’essai pour emmener l’humanité dans l’espace lointain. Ce ne sont que les premiers pas de quelque chose de beaucoup, beaucoup plus grand.”

Les astronautes de l’Agence spatiale canadienne Jeremy Hansen et Josh Kutryk étaient présents au Kennedy Space Center en Floride alors que la NASA se préparait pour son premier tir lunaire en 50 ans. (Turgut Yeter/CBC)

Kutryk tenait à souligner qu’il ne s’agissait pas seulement d’un effort américain.

“Ce n’est pas seulement la NASA… c’est un effort mondial. C’est la NASA qui dirige le monde pour sortir et accomplir ces défis vraiment difficiles pour essayer de mettre en place – pas seulement des États-Unis – mais une présence humaine sur la lune, puis éventuellement sur Mars”, a déclaré Kutryk.

“C’est donc très différent à cet égard et il est très important à cet égard que nous emmenions le monde avec nous.”