Le nouveau chancelier a déclaré aux responsables du Trésor qu’ils devaient viser à ramener la croissance économique à un niveau à peine vu depuis le krach financier de 2008, avant un mini-budget de réduction des impôts.

Kwasi Kwarteng a déclaré à son département qu’il devait se concentrer entièrement sur une augmentation annuelle de 2,5%, après que Liz Truss ait remporté la direction des conservateurs, blâmant son “orthodoxie” pour le faible bilan économique du Royaume-Uni.

Son arrivée en tant que chancelier a été marquée par le limogeage choc de Tom Scholar, le très expérimenté secrétaire permanent du Trésor – une décision attaquée par d’anciens hauts fonctionnaires.

M. Kwarteng a déclaré à ses responsables que le limogeage ne serait pas le début de nouveaux grands changements au sommet, selon une source qui s’est entretenue avec Le Financial Times.

Mais il a exigé que l’accent soit mis “entièrement sur la croissance”, a déclaré la personne à l’appel, ajoutant : “Il a dit qu’il était nécessaire de faire les choses différemment sous un nouveau leadership”.

La chancelière a fait valoir que le retour de la croissance annuelle à 2,5% – sa moyenne à long terme avant la crise de 2008-09 – permettrait au Royaume-Uni de réduire son énorme déficit budgétaire à moyen terme.

Cependant, le taux a été atteint en seulement deux ans au cours de la décennie d’austérité et le potentiel de croissance du Royaume-Uni a maintenant été fortement réduit en quittant le marché unique et l’union douanière de l’UE.

Le déficit budgétaire devrait exploser en raison du gel des prix de l’énergie – qui devrait coûter jusqu’à 150 milliards de livres sterling – et des réductions d’impôts de 30 milliards de livres sterling qui seront au cœur du mini-budget.

Attendu jeudi la semaine prochaine, il devrait remplir les promesses de campagne de Mme Truss d’inverser la hausse des cotisations d’assurance nationale en avril et de réduire la hausse prévue de l’impôt sur les sociétés de 19% à 25% l’année prochaine.

Le gouvernement subit également une pression féroce pour révéler le coût attendu d’une «garantie des prix de l’énergie» de deux ans, une omission qualifiée d ‘«extraordinaire» par le chef de l’Institut d’études fiscales.

Paul Johnson a averti que le gel doit être remplacé par “quelque chose de mieux l’hiver prochain”, car il coûtera jusqu’à 150 milliards de livres sterling, plutôt que de durer jusqu’en 2024.

“Cela pourrait en fait s’avérer être la plus grande annonce budgétaire de ma vie, car cela pourrait coûter 150 milliards de livres sterling”, a-t-il déclaré, qualifiant cela d'”incroyablement cher” et de “totalement non ciblé”.

Mme Truss s’est insurgée contre une décennie ou plus d’échec du Trésor lors de sa course réussie à la direction des conservateurs, affirmant qu’elle avait échoué les gouvernements des deux couleurs.

Elle a attaqué “la soi-disant économie de l’abaque que l’orthodoxie du Trésor a promue pendant des années”, arguant : “Cela n’a pas fonctionné dans notre économie parce que nous nous sommes retrouvés avec des impôts élevés, des dépenses élevées et une faible croissance”.

Mais les économistes affirment que la croissance découle de l’augmentation des investissements et de la productivité – avertissant que les réductions d’impôts non financées ne feront qu’alimenter l’inflation en leur absence.