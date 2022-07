Le nouveau champ de bataille de l’avortement – The New York Times

Une question est de savoir comment les responsables de l’application des lois essaieront d’arrêter la livraison de pilules dans la majorité des cas. Les pharmacies, bien sûr, n’étiquettent pas leurs emballages comme contenant des pilules abortives.

(Pour l’histoire de Aid Access: Gomperts essaie de rendre l’avortement accessible depuis plus de deux décennies, et Emily Bazelon l’a présentée dans The Times Magazine en 2014.)

2. Pharmacies étrangères

Certaines pharmacies étrangères expédient également des pilules abortives même sans ordonnance d’un médecin. Ils vendent généralement des versions génériques des médicaments mifépristone et misoprostol qui ont été produits en Inde.

Plan C, un groupe qui aide les femmes cherchant à obtenir des pilules par courrier, a publié des listes de pharmacies dont le groupe considère les pilules comme fiables. “Nous les avons fait analyser en laboratoire et ils étaient la vraie chose”, nous a dit Elisa Wells, co-fondatrice de Plan C. Les pilules coûtent généralement entre 200 $ et 500 $.

Prendre un prendre des médicaments sans l’aide d’une infirmière ou d’un médecin n’est évidemment pas une situation idéale, mais certaines femmes peuvent décider qu’elles n’ont pas d’autre choix. Plan C publie également des informations médicales et juridiques sur les pilules, et un groupe appelé M + A exploite une ligne d’assistance téléphonique pour les questions sur les avortements autogérés ou les fausses couches.

Comme pour les pilules obtenues via Aid Access, les femmes de certains États peuvent faire face à des risques juridiques en utilisant une pharmacie à l’étranger. Trois États – l’Oklahoma, le Nevada et la Caroline du Sud – ont des lois contre l’avortement autogéré, a noté Wells.