Le nouveau centre de chirurgie buccale à St. Charles obtient le feu vert – Shaw Local

Les plans d’un nouveau centre de chirurgie buccale à Saint-Charles ont reçu le feu vert.

Les Conseil municipal de Saint-Charles mardi a approuvé les plans préliminaires du centre de chirurgie buccale McKnight, qui sera situé à l’intersection de Foxfield Road et Courtyard Drive. Le site de 1,67 acre fait face à Foxfield Road et est situé au sud de l’hôtel Courtyard by Marriott.

Les commissaires du plan St. Charles avaient précédemment recommandé l’approbation des plans préliminaires du centre.

Le Dr Matthew McKnight a actuellement un cabinet au 2580 Foxfield Road, au premier étage d’un immeuble à plusieurs locataires. Le bâtiment proposé de 8 607 pieds carrés aura un garage privé et il y aura également de la place sur le site pour l’expansion.

“Il vient de déménager à côté”, a déclaré Jeff Kilburg, d’Apex Design Build, basé à Rosemont, aux commissaires du plan. “De toute évidence, c’est une grande mise à niveau par rapport à l’endroit où il se trouve actuellement. Il y aura sept fauteuils de traitement, de meilleurs flux de travail pour le personnel, de plus grands espaces de soutien au personnel, des espaces de livraison dédiés à l’arrière du bâtiment et une salle mécanique et un espace de stockage, ce qui est un gros problème dans sa pratique actuelle.

Une aire de débarquement en voiture fait également partie des plans proposés. Il a déclaré que la conception architecturale de haute qualité du bâtiment “améliorera l’atmosphère d’affaires environnante”.

Kilburg a également parlé aux commissaires du plan des plans paysagers du site.

“Nous cherchons à maintenir un beau plan d’aménagement paysager pour le site, mais aussi du point de vue de l’utilisation des sols sur place pour créer des bermes et des caractéristiques naturelles sur le site pour la couverture”, a-t-il déclaré. “De plus, cela aide à réduire les coûts de construction globaux de ce point de vue.”

Les plans sont d’innover au printemps.