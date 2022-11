Le nouveau célibataire Owen Warner admet être sur I’m A Celeb pour “faire le tri dans sa tête” après l’échec de relations célèbres

Le beau gosse de la JUNGLE, Owen Warner, a révélé qu’il était ouvert à une romance dans le camp après s’être inscrit à I’m A Celebrity… Get Me Out of Here!

L’acteur de Hollyoaks, 23 ans, a admis qu’il était célibataire avant le succès

ITV show après avoir fait une pause pour se concentrer sur lui-même.

Getty

“Je ne prouverai rien à mes ex”, a déclaré Owen[/caption]

TVI

La star de Hollyoaks, Owen, est entrée dans la jungle pour I’m A Celebrity de cette année[/caption]

Cependant, Owen, qui a une série d’ex glamour, dont un collègue

La star de Hollyoaks Stephanie Davis et la beauté de Geordie Shore Chloe Ferry,

a admis qu’il n’essayait pas de “prouver” quoi que ce soit à ses anciennes flammes en s’inscrivant à l’émission.

« Je ne prouverai rien à mes ex. Mais oui, j’espère que les gens me voient et m’aiment.

“J’espère que vous voyez le vrai moi parce que vous n’avez évidemment vu que le

personnage à l’écran. Je veux qu’ils voient que je suis assez différent de

mon personnage.”





Pendant ce temps, Owen a révélé qu’il n’était pas “Roméo” dans la vraie vie – le nom de son personnage sur le feuilleton de Channel 4 – et qu’il n’était pas naturel avec les dames.

« Je dirais que non. Roméo donnerait l’impression que je suis lisse mais

Je ne suis pas lisse du tout !

Cependant, lorsqu’on lui a demandé s’il flirtait, Owen a répondu: «J’aime un peu flirter mais je préfère une bromance. Je ne mentirai pas !”

Parlant de laisser une fille mystérieuse à la maison, il a déclaré: “Je n’ai aucun lien. J’ai décidé de faire une petite pause.

« Un peu de temps pour moi-même pour faire le tri dans ma tête. Mais si la bonne personne

arrive, je serais ouvert à cela. Il faudrait quelqu’un de bien mais

ne jamais dire jamais.

“J’aimerais juste quelqu’un qui soit amusant et qui corresponde à mon énergie.”

Lorsqu’on lui a demandé qui il aimerait rencontrer dans la jungle, Owen a taquiné: “Je

dirais Margot Robbie est le classique ou Jorja Smith.

Rex

Getty