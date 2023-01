Le nouveau casque VR autonome de HTC ne ressemble à rien de ce que nous avons jamais vu

VR a soudainement devenu plus cher. Cela semble être le pire timing possible, mais le dernier casque haut de gamme de HTC annoncé au CES, le Vive XR Elite, suit un livre de jeu similaire au récent de Meta. Quête Proet peut-être Apple appareil attendu aussi. Cela soulève une question : Sommes-nous vraiment prêts pour la montée en puissance des plates-formes VR de plus de 1 000 $ ? Le Vive XR Elite autonome est élégant et semble beaucoup plus compact que le Quest Pro, et essaie de tester les eaux haut de gamme.

Le casque à 1 099 $, disponible en précommande jeudi, arrivera fin février – remarquablement bientôt pour un produit CES. Cela signifie qu’il sera disponible aux côtés de la PlayStation 5 connectée de Sony PSVR 2. Bien que moins cher que le Quest Pro, le prix du XR Elite coûte à peu près autant que l’achat d’une PS5 et d’un PSVR 2 ensemble. C’est loin d’être un achat impulsif. Mais le matériel, qui réduit la forme VR à une paire de lunettes presque ressemblant à des lunettes et inclut des capacités de réalité mixte qui pourraient permettre des applications AR, cherche à résoudre la façon dont nous utiliserons le métaverse pour plus dans nos vies que les jeux, la simulation et le fitness.

Aucune autre entreprise n’a vraiment relevé ce défi non plus. Mais ce casque Vive ressemble plus que jamais à un tremplin vers les futures lunettes AR.

HTC



“Nous voyons où la réalité mixte va créer une toute nouvelle suite de cas d’utilisation. Nous savons que les cas d’utilisation de la réalité virtuelle sont excellents. Je pense que le côté AR est également incroyable”, a déclaré Dan O’Brien, directeur général de HTC chez Vive. m’a dit lors d’une conversation au CES de Las Vegas. Il a reconnu que HTC avait essayé de fabriquer un appareil AR en 2015 mais s’était arrêté à cause des complications. O’Brien considère la 5G et le cloud computing comme une prochaine étape clé. “Vous avez besoin d’un réseau 5G, un réseau vraiment robuste pour faire évoluer la réalité augmentée — vous avez besoin d’une infrastructure cloud pour fournir à ces types d’appareils portables.”

Le XR Elite est principalement un casque VR autonome, et il ressemble à une technologie impressionnante : il a un Qualcomm familier Muflier XR2 puce un peu comme le Méta Quête 2Quest Pro et l’offre existante axée sur les affaires de Vive Focus 3. Mais il ajoute un champ de vision de 110 degrés à plus haute résolution, des écrans LCD avec une résolution de 2K par œil pouvant fonctionner à 90 Hz. Il y a aussi 12 Go de RAM boostés avec 128 Go de stockage. Il peut se connecter à des PC pour exécuter SteamVR ou le logiciel VivePort de HTC, ou se connecter à des téléphones Android. Mais son potentiel en tant que passerelle vers les expériences AR semble être la caractéristique la plus impressionnante.

Ce ne sont que des spécifications, cependant. Le XR Elite est un casque VR avec une proposition similaire aux modèles précédents, mais avec des capacités étendues. Sa taille compacte est la partie la plus surprenante : à 340 grammes, c’est moins de la moitié du poids du Quest Pro. La batterie arrière remplaçable à chaud offre environ deux heures d’autonomie. Il devient encore plus petit en déclipsant la sangle arrière de la batterie et en ajoutant des bras de lunettes qui peuvent transformer le casque en une paire modifiée de lunettes VR, qui pourraient simplement se brancher sur un chargeur USB-C externe ou une batterie pour l’alimentation. Il est assez petit pour tenir dans un tube de mallette de transport compact.

HTC



Mais cette taille compacte vient avec une torsion : au lieu de s’adapter sur des lunettes, le XR Elite utilise des cadrans de réglage, ou dioptries, qui peuvent changer la prescription de l’objectif à la volée sans que vous ayez besoin de porter des lunettes du tout – pour certaines personnes, au moins. Les dioptries ne s’adaptent qu’à une prescription allant jusqu’à -6, mais ma propre vision est supérieure à -8 pour la myopie. C’est un défi auquel HTC a été confronté avec ses lunettes VR encore plus petites connectées au téléphone Vive Flow, qui ont également opté pour l’approche sans lunettes.

Le XR Elite dispose d’un capteur de profondeur dédié à l’avant, ainsi que de caméras couleur passthrough qui peuvent éventuellement montrer des expériences de réalité mixte, similaires au Quest Pro. Le Quest Pro n’a pas le capteur de profondeur supplémentaire de l’Elite, mais il s’adapte à cela avec ses caméras embarquées.

HTC



Le XR Elite pourrait également s’adapter davantage. Bien que le matériel ne dispose pas de ses propres outils de suivi des yeux à bord, des modules complémentaires de suivi des yeux et du visage arrivent plus tard dans l’année. Les contrôleurs du casque sont les mêmes que ceux standard de HTC pour le Vive Focus 3, qui suivent le même livre de jeu de type contrôleur de jeu que le Meta Quest 2 et d’autres. Mais HTC a déjà sa propre gamme de trackers corporels et de bracelets VR portables, et d’autres accessoires pourraient suivre.

O’Brien reconnaît que l’attrait persistant et grand public de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée n’est pas encore là. “Je pense que les développeurs utiliseront le cloud computing, ce qui leur permettra de transférer leur contenu dans le métaverse beaucoup plus rapidement et beaucoup plus efficacement”, a-t-il déclaré. “Si vous pensez à l’industrie du streaming, ces streamers, ces TikTokkers, tous ces enfants qui créent des expériences vraiment captivantes et amusantes qui ne cessent de vous attirer? Ce n’est pas dans le métaverse aujourd’hui, nous devons créer plus d’opportunités pour les moins sophistiqués créateurs de contenu immersif pour s’impliquer, puis créer plus [of an] économie.”

O’Brien voit le cloud computing, piloté par la capacité du suivi oculaire à compresser les données graphiques via une technologie appelée rendu fovéal, comme un moyen de réduire éventuellement les processeurs des futurs casques, de devenir plus petits et de s’adapter à plus de personnes.

HTC



Ma préoccupation concerne les options de prescription limitées pour le moment. “Alors que nous arrivons à des lunettes beaucoup plus légères, les gens y apporteront probablement plus de leurs prescriptions à l’avenir”, déclare O’Brien. “Pour l’instant, ce que nous pouvons faire, c’est simplement essayer de nous adresser au mieux à la majorité du marché avec ces types de changements de paramètres, car nous devons alléger les casques. Nous devons les rendre plus confortables. Et si vous allez avoir ces grandes zones de dégagement oculaire à l’intérieur de ces casques, elles vont rester très grandes.”

O’Brien considère que les contrôleurs VR inclus pourraient devenir facultatifs un jour, même peut-être être laissés hors de la boîte et achetés séparément, mais pas encore. Le suivi manuel n’est pas assez fiable. “Le suivi manuel doit faire des progrès considérables au cours des deux à trois prochaines années pour devenir vraiment un outil de saisie beaucoup plus naturel.” Mais O’Brien suggère que c’est un moyen pour les futurs casques d’être plus abordables. “Si un utilisateur peut simplement mettre des lunettes et interagir avec le contenu [with their hands]ce sera un produit beaucoup moins cher.”

Ce produit a été sélectionné comme l’un des meilleurs produits du CES 2023. Découvrez les autres lauréats du prix Best of CES 2023.